Misk Kedisi Nedir? Misk Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Misk kedileri kendi içinde de çok sayıda türü olan ve farklı özellikleri ile ilgi çekici bir kedi cinsidir. Miskkedisigiller familyasına mensup kısa bacaklı kedilerdir. Kuyruğunun altında bulunan bezlerden salgılanan koku nedeni ile bu ismi almışlardır. Beslenme şekilleri merak edilen misk kedileri, çeşitli bitkiler ve küçük hayvanlar ile beslenir.

Misk Kedisi Nedir?

Misk kedisi etçil, uzun vücutludur. Kısa bacakları ile diğer kedi türlerinden kolaylıkla ayırt edilebilen canlılardır. Yaklaşık olarak 30 türü olduğu bilinmektedir. Asya ve Afrika coğrafyasına özgü bir tür olarak bilinen misk kedileri, uzun vücutları ve kısa bacaklarının yanında sahip oldukları uzun burunlarıyla diğer kedi cinslerinden ayrılmaktadır. Misk kedileri özellikleri, kişilik özellikleri ve bakımı başta olmak üzere hakkında bilgi edinilmek istenen canlılar arasında öne çıkmaktadır.

Misk Kedisinin Özellikleri

Misk kedisinin başlıca özellikleri şöyledir:

- Misk kedilerinin uzunlukları genel olarak 35 ila 95 santimetre aralığındadır.

- Ağırlıkları 600 gram ile 20 kilo aralığında değişmektedir.

- Adını parfüm yapımında kullanılan, kuyruğunun altından salgılanan kokudan alır.

- Doğal yaşam alanları ağaç kovukları ile kayaların arası olup suda yaşadığı da görülür.

- Genel yaşam alanları Avrasya ile Afrika'dır.

- En ilginç özelliklerinden birisi dışkısından dünyanın en pahalı kahvesinin üretimidir.

- Kısa bacaklı Misk kedilerinin her patisinde 5 tane parmak bulunur.

- Normal kediler gibi tırnaklarını içeri çekebilirler.

- Kısa bacakları ile ayırt edilen Misk kedilerinin tüyleri benekli veya türlü çizgilerden oluşur. Bununla birlikte tek renkli olanları da vardır.

- Kafa yapıları diğer kedi türlerine nazaran daha uzundur.

- Kulakları küçük ve sivri, yoğun tüye haizdir.

- Kuyrukları yoğun tüy ile kaplıdır.

- Çoğunlukla yaşadıkları doğal ortamda geceleri ortaya çıkarlar.

- İyi bir tırmanıcıdır.

- Genellikle yalnız yaşayan canlılar grubundadır. Çiftleşme döneminde ise sosyal olurlar.

- Bölgelerini korumaya özen gösterirler.

- Dişisi yılda iki kez hamile kalır ve ortalama olarak 5 yavru doğururlar. Doğan yavrular tüylüdür.

- Hepçil hayvanlardır.

- Çok iyi birer avcıdırlar.

- Kuş yumurtaları, kuşlar, böcekler, solucanlar gibi küçük hayvanlar ile meyve yiyebilirler.

- Ömür süreleri yaklaşık olarak 15 yıldır.

Misk Kedisinin Kişiliği

Misk kedilerinin en önemli kişilik özellikleri özgürlüklerine düşkün olmaları ve sahip olduklarını yaşadıkları alanda dahil olmak üzere paylaşmaktan hiç hoşlanmamalarıdır. Bununla birlikte çiftleşme ve soylarının devamına önem verdikleri için bu dönemde daha sosyal ve hareketli davranışlar içerisinde olurlar. Avcılıkları ise dikkat özelliklerinin ve sezgisel güçlerinin son derece yüksek olduğunu göstermektedir.

Misk Kedisinin Bakımı Nasıldır?

Misk kedilerine dair en fazla yanıtı merak edilen soruların başında Misk kedilerinin bakımının nasıl olduğu gelmektedir. Bakımlarında beslenmelerine ve temizliklerine özen gösterilmesi birinci basamakları oluşturmaktadır. Sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri ve gelişimlerini sürdürebilmeleri için düzenli ve dengeli bir beslenme şarttır. Doğal koşullarda hepçil oldukları için zengin bir beslenme sistemleri vardır. Doğayı korumak onların bakımına katkıda bulunmak için öncelikle yapılması gereken davranış biçimidir.