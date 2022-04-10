Mısır ne zaman, nasıl ekilir? Mısır ekimi hakkında bilgiler

Yazın yemelere doyamadığımız ve pek çok tarifte kullandığımız mısır için sorgulamalar başladı. Güvenli bir şekilde kendilerinin ektiği mısırdan yemek isteyen toprak sahipleri, mısır ne zaman ekilir merak ediyor. Sıklıkla karşımıza çıkan mısır tarımı hakkında ve mısır ürünü hakkında tüm detayları derledik.

Mısır tohumu nereden alınır ve bulunur?

Mısır tohumunu kendiniz de yapabileceğiniz gibi satın alarak da temin edebilirsiniz. Mısır tohumunu özel olarak yetiştiren ve satışını sağlayan tarımcılar bulunmaktadır. Buralardan alınabileceği gibi tohum satan, fide, fidan, satışı sağlayan yerlerden de temin edilebilir.

Mısır nasıl ekilir?

Mısır yetiştirmek için öncelikle toprağın verimli ve nemli olması gerekir. Bu yüzden mısır ekmek için ilkbahar ayları beklenmelidir. Toprağa 4, 5 cm derinliğinde bir çukur açılarak ekilir. Bu çukurlar aralarında 10 cm boşluk bırakılarak kaç adet dikim yapılmak istenirse o kadar sayısı çoğaltılabilir. Daha sonra her birine birer tohum bırakarak üzerine toprak hava alacak şekilde kapatılır ve yeterli miktarda sulanır. Eğer tohum saksıya dikilecek ise mutlaka 35-40 cm derinliğinde toprak alabilecek bir saksı tercih edilmelidir.

Mısır ne zaman ekilir?

Mısır tohumu ekmek için mutlaka ilkbahar mevsimi beklenmelidir. Çünkü mısır ılıman ve sıcak havaları seven yaz bitkisidir. Yaz aylarında ürününü verir. Ayrıca bol su sevdiği için de ilkbahar yağışları mısırın yetişmesine büyük oranda katkı sağlar.

Mısır tohumu nasıl saklanır?

Mısır tohumu mutlaka serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Ve bu tohum saklanma öncesi yeterli derecede kuruduğundan emin olunarak saklanmalıdır. Aksi taktirde küflenme yapabilir. Soğuk hava depoları saklanması için ideal koşullara sahiptir. Eğer ev ortamında saklanacaksa kilerler tercih edilebilir.