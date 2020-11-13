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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

MIS-C alarmı: COVID-19 ile enfekte olan çocukların sağlığını tehdit ediyor

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MIS-C alarmı: COVID-19 ile enfekte olan çocukların sağlığını tehdit ediyor
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Ülkemizde ve dünyada koronavirüs vakaları artıyor… Virüs çocukları da ciddi anlamda etkilemeye başladı. Son dönemde yayınlanan raporlarda ise çocuklarda çoklu sistemli inflamatuar sendrom (MIS-C) tanısında bir artış olduğu vurgulandı. Peki, MIS-C sendromu nedir? Covid-19 ile nasıl bir ilişkisi var? Çocuk Gelişimi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Doğan, konuyla ilgili çok önemli bilgiler verdi ve aileleri belirtiler konusunda uyardı.

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