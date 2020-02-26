Mirza isminin anlamı nedir? Mirza ne demek?

Farsça kökenli olan bu isim, dilimize ulaşan yabancı kökenli isimler arasındadır.

Mirza İsminin Anlamı

Mirza ismi ülkemizde farklı anlamda kullanıldığı gibi İran'da da farklı anlamla kullanılır. Mirza isminin en bilinen anlamı, hükümdar gibi soylu kişilerden gelen kimsedir. Yani bir Emiroğlu beyi anlamında kullanılır.

İsmin diğer bir anlamı ise özellikle Doğu Türk devletlerinde kullanılan soylu ve asil kişi anlamındadır. Genellikle Doğu Türk devletlerinde asalet unvanı olarak Mirza ismi tercih ediliyordu. Mirza isminin son anlamı ise; Dübb-i Ekber olarak bilinen yıldız kümesinde parlak bir yıldızdır.

Mirza ismi özellikle İran ve Suriye'de kullanılan isimlerden birisidir. İran'da Mirza isminin anlamı soyluluk unvanı olarak bilinmektedir.

Mirza Ne Demek

Mirza ismi Farsçadan dilimize ulaşan isimlerden birisidir. Mirza kelimesi tek başına soylu kişi anlamında kullanılır. Genellikle bir unvan olarak kullanılan bu isim eski Türk devletlerinde soyu ve asaleti belirtmek için tercih ediliyordu. Ayrıca bazı kişiler için hükümdar soyundan gelen anlamında da kullanılmaktadır. Soyu belirtmek için genel bir kısaltma olarak kullanılan Mirza ismi, soyluluğun kelime olarak yansıtılmış halidir. Bu nedenle Mirza ismi soyluluk açısından sıklıkla kullanılan bir isimdir.