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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Miray ne demek? Miray isminin anlamı nedir?

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Miray ne demek? Miray isminin anlamı nedir?
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Son dönemin en popüler kız isimlerinden biri de Miray oldu. Özellikle Vatanım Sensin dizisinin karakterlerinden biri olması nedeniyle Miray ismi popülerlik kazandı. Peki, Farsa kökenli bir isim olan Miray ne demek? Miray isminin anlamı nedir?

Miray ismi, Farsça kökenlidir. Anlam itibariyle ay gibi ışık saçan demektir. Bu isim, bir ayın ilk günleri için de kullanılmaktadır. Son dönemde yaygınlaşan bu isim, kız çocuklarına verilir.

Miray İsminin Özellikleri

Miray ismi, yumuşak başlılığı, güzel huyu temsil eder. Bu isme sahip olan kimselerde iyi ahlak ve pozitif tavırlar gözlemlenmektedir. Bu isim, insanın duygusal yanını temsil eder.

Duygusal, merhametli ve düşünceli insanları karşılar. Eğlenmeyi ve sosyalliği seven bu kimseler, toplum içinde sevilen kişilerdir. Neşe ve enerjiyi ifade eden Miray ismi, sanatsal yetenekleri de temsil etmektedir.

Miray İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Miray ismi Kur'an'da geçmemektedir. Sözcük Farsça kökenli olduğundan Arap toplumlarında kullanımı yaygın değildir. İran ve Türk toplumlarında daha sık rastlanır.

 

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