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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?

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Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?
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Son yıllarda en çok duyulan isimlerden biri de Mira oldu. Mira isminin anlamı, ebeveyn olmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pek çok dilde geçen Mira, her dilde farklı bir anlam taşımaktadır. Peki, Mira ne demek? Mira isminin anlamı nedir?

Mira ismi birçok dilde kullanılan bir sözcüktür. Sanskritçede, Farsçada, Rusçada, İspanyolcada ve İbranicede kullanılmaktadır.  İspanyolcada "bakmak" anlamına gelir. Sanskritçede "okyanus" anlamını taşır. Rusçada "Dünya" İbranicede "sınır" manasını taşır. Farsçada, emir veren komutan demektir. Arapçada ise, "tartışma" anlamındadır.

Mira İsminin Özellikleri

Mira ismi gücü, başarıyı ve azmi temsil etmektedir. Bu isme sahip kimseler zorlukların üstesinden gelmede başarılıdır. Yalnızca kendi yaşamı için değil birçok kimsenin yaşamındaki zorluklara çözüm üretirler. Yardımseverliği temsil eden bu isim, dahiyane fikirleri de göstermektedir.

Mira İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Mira ismi Kur'an'ı Kerim'in Kehf suresinde geçmektedir. Kehf suresinin 22. ayetinde İnsanların Ashab-ı Kehf hakkındaki tartışmalarını ifade ederken kullanılmıştır.

 

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