Minikler için şıklık arayanların yeni online mağazası

Mia Festa, kalite ve şıklık anlayışını çocuk giyimine de yansıtarak rengarenk, fark yaratan ürünlerle minikleri buluşturuyor.

20 yıla yakın süredir uluslararası moda markalarında üst düzey yöneticilik yapan Serdar Erol önderliğinde kurulan Mia Festa Shop&Shine; birçok önemli uluslararası markanın özenle seçilmiş ürünlerini bünyesinde bulunduruyor. Aynı zamanda Teddies&Puppies by Mia Festa’nın ilk koleksiyonu da sadece miafesta.com’da satışa sunuluyor.

Ceremony grubu ile davetlere özel opsiyonlar sunan sitede, günlük giyim, spor giyim ve plaj grubuna ait ürünler bulmak da mümkün.

Click&Collect opsiyonu sayesinde özenle hazırlanmış paketinizi Suadiye Mia Festa’dan da teslim alabilme imkanı da sunan Mia Festa Shop&Shine hakkında ayrıntılı bilgi ve alışveriş için www.miafesta.com adresini inceleyebilir ya da 0 850 255 20 10 numaralı telefonu arayabilirsiniz.