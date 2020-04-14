Mine İsminin Anlamı Nedir? Mine Ne Demek?

Mine Farsça kökenli bir isim olarak Türkçede yer alan ve en çok beğeni toplayan adlardan biridir. Kız çocukları için çok fazla tercih edilir ve güzel bir bütünlük oluşturur. Farklı anlamları üzerinde birçok değişik manaya geldiğini söylemek mümkündür.

Mine Ne Demek?

Mine son dönemlerde daha çok popüler olan ve kız çocuklar için çok sevilen en güzel isimler arasında bulunmaktadır. Değişik anlamları bulunduğu için minik yavrunuza bu ismi verirken manaları arasından birini seçebilirsiniz.

- Metal eşya üzerine işlenen renkli cam katmanı,

- İnce ve parlak nakış,

- Çiçekleri başak durumunda olan, mavi ya da menekşe ile beraber alacalı renginde olan, ıtırlı bir bitki,

Mine ismi hem farklı anlamları hem de oldukça güzel telaffuzu ile beraber en çok beğenilen isimler arasında yer almaktadır. Türkçede çok sık kullanılır ve kız çocukları için onların taşıyacakları harika bir isim imkanı sağlar. Bu isim tek başına kullanılabileceği gibi aynı zamanda farklı isimlerle de ele alınabilmektedir. Mine ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir addır.