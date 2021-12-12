Minamata hastalığı nedir, insanlara ve hayvanlara nasıl ulaşmıştır? İşte, minamata hastalığı belirtileri

Japonyanın Minamata Koyu'nda ortaya çıkan Minamata hastalığı hayvanlarda ve insanlarda görülebilen bulaşıcı bir hastalık. Minamata hastalığı sonucunda körlüğe kadar gidebiliyor. Bu nedenle insanlar, bu hastalığın nasıl, nereden bulaştığını ve belirtilerini merak ediyorlar. İşte minamata hastalığı hakkında detaylar...

Minamata hastalığı nedir?

Japonya'nın Minamata Koyu'nda ortaya çıkan, balık ve kabukluların yenmesiyle oluşan bir tür cıva zehirlenmesidir.





Minamata hastalığı belirtileri nelerdir?

Kedilerde, kanatlılarda ve insanlarda; iştah azalması, zayıflama, körlük, durgunluk, hâlsizlik ve eş güdüm bozukluğu ile etkisini göstermektedir.

Minamata hastalığı insanlara ve hayvanşara nasıl ulaşmıştır?

Minamata hastalığı, bölgede cıva atıklarının denize dökülmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Suda bulunan planktonlar bu atıkları soğurmuş ve önce bu plaktonlarla beslenen balıkları, ardından balıkları yiyen canlıları etkilemiştir.[