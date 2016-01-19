Milli Eğitim Bakanlığı: “Tatilde ödev vermeyin”

Sömestir tatilinde ödev verilmemesi konusunda bakanlıktan hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiren bir duyuru geldi. 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede öğrencilerin yarıyıl tatilini dinlenerek geçirebilmeleri için sömestir tatilinde ödev verilmemesi istendi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Nitelikli bir eğitimin toplumumuzun her bireyine en üst seviyede ulaştırılması, öğrencilerimizi dünyadaki çağdaşları ile rekabet edebilecek becerilerle donanmış problem çözebilen, üretken, milli ve manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetiştirmek Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu nedenle öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyetleri sırasında yapılacak çalışmalarda bakanlığımızın politikaları ve öncelikleri dikkat alınarak gösterilecek özen ve hassasiyet önem arz etmektedir.

* Bakanlığımızca gönderilenler dışında proje, protokol ve benzeri çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarca öğrencilerimize dağıtılmak üzere okullarımıza bağış veya yardım adı altında gönderilen kitap, broşür, afiş ve benzeri materyallerin anayasaya, kanunlara, öğretim programlarına ve öğrenci seviyesine uygun olup olmadığı ile içeriğin doğruluğu hususunda detaylı ve yeterli inceleme yapıldıktan sonra öğrencilerin kullanımına sunulması,

* Öğrencilerimizin kullanacakları kırtasiye malzemeleri konusunda öğrencilerimizin belirli markalara yönlendirilmede bulunmaması, öğrencilerimizin ilgili genelgede belirtildiği üzere başlayacak olan yarıyıl tatillerinin verimli bir şekilde geçirmelerini, dinlenmiş bir şekilde yeni döneme sağlıklı bir başlangıç yapabilmelerini ve ilgi alanlarına da zaman ayırabilmelerini sağlamak için öğrencilerimize yarıyıl tatilinde ödev verilmemesi,

* Eğitim öğretimle ilgili kısmi aksamalar yaşanan bölgelerimizdeki okul ve kurumlarımızda aksamış olan eğitim öğretim faaliyetlerinin telafisi için her türlü tedbirin alınması ancak bu kurumlarımızdaki öğrencilerimize de ödev verilmesi hususunun ise telafi programı doğrultusunda değerlendirilmesi,

* Dönem sonuna yönelik tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak eksiksiz bir şekilde tamamlanması karnelerin ulaşılması gereken bir amaç değil, başarının değerlendirilmesi konusunda amaç olduğunun öğrencilerimize ve velilerimize vurgulanması hususunda gereğini rica ederim.”

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