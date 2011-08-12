Etiler’de sakin ve trafikten uzak bir sokakta, yeşillikler arasında ve geniş bir bahçe içerisinde bulunan Mikado Anaokulu, on yedi yıllık deneyimlerine yüreklerini de katarak çocuk eğitimini adeta sanata dönüştürüyor. Özel Mikado Anaokulu 320 metrekarelik, her yaş çocuğuna uygun oyuncaklarla donatılmış, bir yanı çim diğer yanı çocukların yaz kış oynayabilecekleri kauçuk alanla kaplı bir bahçeye sahip.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan Mikado Anaokulu, MEB programlarının yanı sıra Montessori, proje ağırlıklı Regio Emilio, yaratıcılığı öne çıkaran Story Line ve doğayla iç içe olan Waldorf yaklaşımlarını kullanıyor.

Native Speaker ve ABC Music & Me programı ile yoğun yabancı dil eğitimi veriyor. Çocuklar, dünyanın en gelişmiş teknolojisi olan FasTracKids interaktif programı ve FasTrakTots öğrenme istasyonu ile desteklenme fırsatı buluyorlar. Dans dersi, orff öğretisi ve beden perküsyonu ile gerçekleşen müzik dersleri, seramik, fotoğrafçılık, resim gibi sanat dersleri; satranç, yüzme, binicilik gibi aktivitelerle çocuklara sosyal ortamlar yaratılıyor.

Mikado Anaokulu hiç kapanmadan yaz ayları da dahil tüm etkinlikleriyle sabah 08.00 akşam 18.30 saatleri arasında eğitim vermektedir. Beş tam gün, beş yarım gün, üç tam gün veya üç yarım günlük oyun grupları mevcuttur.

Adres: Nispetiye Caddesi Etiler Sokak No:12 Etiler

Telefon: 0212 263 04 65 - 66

www.mikadoanaokulu.com