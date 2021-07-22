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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:02 | Son Güncelleme:

Mihriban isminin anlamı nedir? Mihriban ne demek? Mihriban adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Mihriban isminin anlamı nedir? Mihriban ne demek? Mihriban adının özellikleri, analizi ve kökeni

Birçok türküde ve şiirde geçen Mihriban ismi ''Mihr'' kökünden türetilmiştir. Mihr sevgi ve güneş anlamına gelirken Mihriban da sevgi dolu, anaç ve şefkatli demektir. Dilimize Farsçadan geçen bu isim Osmanlı döneminden bu yana kullanılmaktadır. Mihriban isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 24 bin kişi Mihriban ismini taşıyor. Bu kişilerin 10 bine yakını İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşamaktadır.

 Mihriban İsminin Anlamı Nedir? Mihriban Ne Demek?

 Mihriban isminin dört farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Şefkatli, yardımsever, merhametli

 İkinci Anlamı: Eli bol, bonkör

 Üçüncü Anlamı: Nadir yetişen aromatik bir bitki

 Dördüncü Anlamı: Güvenilir dost, sırdaş

 Mihriban İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 8

 Uğurlu sayısı: 4

 Renk sembolü: Yeşil

 Eş Anlamlıları: 1- Şefik 2- Müşfik

 Mihriban İsminin Analizi

 Harf analizine göre Mihriban isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hayatındaki insanların mutlu olması için yapmayacağı fedakarlık yoktur.

 2- Doğuştan şiire ve müziğe yatkındır.

 3- Yalnız kalmaktan ve iç sesini dinlemekten hoşlanır.

 Mihriban Adının Kökeni

 12. yüzyılda literatüre giren Mihriban ismi Farsça kökenlidir.

 Mihriban İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Selcan

 2- Nagehan

 3- Handan

 4- Nalan

 5- Canan

 6- Cavidan

 7- Vildan

 8- Mehtap

 9- Mine

 10- Nurdan

 Mihriban İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Mihriban ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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