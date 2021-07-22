Mihriban isminin anlamı nedir? Mihriban ne demek? Mihriban adının özellikleri, analizi ve kökeni
Birçok türküde ve şiirde geçen Mihriban ismi ''Mihr'' kökünden türetilmiştir. Mihr sevgi ve güneş anlamına gelirken Mihriban da sevgi dolu, anaç ve şefkatli demektir. Dilimize Farsçadan geçen bu isim Osmanlı döneminden bu yana kullanılmaktadır. Mihriban isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 24 bin kişi Mihriban ismini taşıyor. Bu kişilerin 10 bine yakını İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşamaktadır.
Mihriban İsminin Anlamı Nedir? Mihriban Ne Demek?
Mihriban isminin dört farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Şefkatli, yardımsever, merhametli
İkinci Anlamı: Eli bol, bonkör
Üçüncü Anlamı: Nadir yetişen aromatik bir bitki
Dördüncü Anlamı: Güvenilir dost, sırdaş
Mihriban İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 8
Uğurlu sayısı: 4
Renk sembolü: Yeşil
Eş Anlamlıları: 1- Şefik 2- Müşfik
Mihriban İsminin Analizi
Harf analizine göre Mihriban isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Hayatındaki insanların mutlu olması için yapmayacağı fedakarlık yoktur.
2- Doğuştan şiire ve müziğe yatkındır.
3- Yalnız kalmaktan ve iç sesini dinlemekten hoşlanır.
Mihriban Adının Kökeni
12. yüzyılda literatüre giren Mihriban ismi Farsça kökenlidir.
Mihriban İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Selcan
2- Nagehan
3- Handan
4- Nalan
5- Canan
6- Cavidan
7- Vildan
8- Mehtap
9- Mine
10- Nurdan
Mihriban İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Mihriban ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.