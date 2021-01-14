Koronavirüs aşısı Türkiye’de yapılmaya başlandı. Aşılama için randevu almak zorunlu. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) www.mhrs.gov.tr adresi üzerinden randevu alınabiliyor. İşte randevu almak isteyen kişilere yol haritası…



MHRS üzerinden aşı randevusu nasıl alınır?



MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

- Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

- “Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

- Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

Covid-19 aşısı öncelikli olarak hangi gruplara yapılacak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.