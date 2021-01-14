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Sağlık
Haber Giriş: 14.01.2021 - 12:15 | Son Güncelleme:

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

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MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
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Türkiye’ye getirilen aşıların laboratuvardaki test sürecinin tamamlanmasının ardından koronavirüs aşı randevu sistemi MHRS üzerinden erişime açıldı. Aşı sıralaması dolayısıyla öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanları için randevular başladı. Peki, MHRS üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? İşte detaylar…

Koronavirüs aşısı Türkiye’de yapılmaya başlandı. Aşılama için randevu almak zorunlu. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) www.mhrs.gov.tr adresi üzerinden randevu alınabiliyor. İşte randevu almak isteyen kişilere yol haritası…

MHRS üzerinden aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır

- Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır

- “Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır

- Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır

Covid-19 aşısı öncelikli olarak hangi gruplara yapılacak?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.

CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldıFahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçti. Bakan Koca ve beraberindekiler koronavirüs aşısı oldu.
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