MFÖ - Ah Bu Ben akor ve gitar ritimleri

x2

C Am Em

C Am Em

Zor olsa da galiba dönüyorum sana

C Am Em

Gel dersen hemen çağırmazsan geçerken

D

Yerle gök arasında bir yerde

G D C Am

Sen beni tanımazsın severim de söylemem

G D C G

Sen beni uzak sanırsın bilirim söz dinlemem

C D G Em

Ah bu ben kendimi nerelere koşsam

C D G

Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam

C D G D Em D

Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam

C D B Em

Çekilsem sahillere hayaller mi kursam

C D G D Em D

Ah bu ben kendimi nerelere koşsam

C D G

Saklansam bi yerlerde gizlice ağlasam

C D G D Em D

Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam

C D B C D

Çekilsem sahillere hayaller mi kursam

G D Em D C D G

Nerelere koşsam, gizlice ağlasam

C D G D Em D C D B Em

Nerelerde bulsam , hayaller mi kursam

