Mezda sakızı nedir ve nasıl kullanılır? Mezda sakızı faydaları nelerdir

Mezda sakızı ladin ağacının kozalaklarının katkısı oluşan doğal bir sakız türüdür. Halk içinde daha çok mezdeki, mezleği veya ladin ağacı sakızı olarak bilinmektedir. Son zamanlarda daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Bununla birlikte hakkındaki bilgiler kısıtlı olmaktadır. Birtakım kulaktan dolma bilgiler mezda sakızının yanlış bilinmesine yol açabilmektedir.

Mezda Sakızı Kullanımı Nasıl Olmaktadır?

Mezda sakızı birçok şekilde kullanılabilmektedir. Bunları içinde;

Tütsü şeklinde kullanımı,

Bal ile karışım yapılarak tüketilmesi,

Çok derin olmayan yaraların üzerinde uygulanması,

Küçük parçalar halinde su eşliğinde yutulması bulunmaktadır.

Tütsü Olarak Kullanmak

Tütsü olarak kullanım öncelikli kullanım olarak görülmektedir. Bunun sebebi olarak ağacın kendisine özel bir kokusunun olması gösterilmektedir. Tütsü olarak kullanılması durumunda koku bulunulan tüm alana yayılmış olacaktır. Böylelikle ortamda sakinleştirici bir etki ortaya çıkar. Ayrıca solunum yoluyla ilgili sorun yaşayan kişilerin, tütsü yardımıyla daha sağlıklı nefes alıp verdiği bildirilmektedir.

Bal ile Karışım Halinde Kullanmak

Bal ile tüketmek bir alternatif olarak görülmektedir. Ufak parçalar şeklinde koparılan ve sonrasında ezilen mezda sakızı, iyice ufalanmaktadır. Ufalanan parçalar bal ile karışım oluşturur. Bu şekilde etkinin daha da artacağı düşünülmektedir. Böylece sadece mezda sakızı etkisi değil balın da olumlu etkisi görülür. Kimi insanlar düzenli olarak mezda sakızı ile balı karışım halinde tükettiğini söylemektedir. Bu rutin işlemi her sabah yapmaktadırlar. Bu insanlar kullanım sonrası kendilerini gün boyunca daha dinç hissetmektedirler.

Yaraların Üzerinde Kullanılması

İltihaplı olan yaralara mezda sakızı kullanılmaktadır. Mezda sakızının iltihaplı olan yarayı, iltihaptan kurtardığı ifade edilmektedir. Bundan dolayı ekstra bir işlem kalmadan yaranın üstüne doğrudan bir merhem şeklinde uygulanması yapılmaktadır. Direkt merhem gibi kullanım olduğunda yaranın iyileşme süresinde iyileşme olduğu düşünülmektedir. Böylece dışarda ekstra bir masrafa girmeden ve kimyasal müdahale olmadan doğal bir şekilde tedavi uygulanmış olmaktadır.

Küçük Parçalar Halinde Yutulması

Bir başka kullanım şekli olarak doğrudan küçük parçalar halinde de yutulmaktadır. Bütün faydasına erişmek için ilaç büyüklüğündeki parçayı bir miktar su eşliğinde tüketmek mümkündür. Bu işlem için öncelikle bir parça mezda sakızından koparılmaktadır. Koparılan parçanın büyüklüğüne dikkat edilmektedir. Bunun nedeni yutulacak olmasıdır. Hemen sonrasında ilaçta olduğu koparılan parçayı su eşliğinde yutmak yeterli olmaktadır. Bu şekilde kullanım da oldukça pratik ve kolaydır. Herhangi bir malzemeye gerek kalmadan birkaç dakika içinde kullanmak mümkün olmaktadır.

Mezda Sakızı Faydaları Nelerdir?

Birçok sağlık sorununa faydalı geldiği bilinmektedir. Böbreklerde oluşan iltihaptan akciğerdeki su toplamasına, ciltteki sorunlardan kanser taşıyan hücrelere kadar pek çok faydası sıralanmaktadır. Bunların yanında şu faydaları da bulunmaktadır:

Ciltte kötü görüntü oluşturan çıbanların tedavisinde işlev görmektedir. Mezda sakızı, çıbanı yok edilmesine yardımcı olmaktadır. Merhem şeklinde kullanılmaktadır.

Solunum yolu sorunlarında faydası bulunmaktadır. Özellikle nefes alıp vermede sorun yaşayan astım, bronşit veya nefes darlığı sorunu yaşayan kişilerde mezda sakızı işlevsel olarak kullanılmaktadır. Nefesin açılmasını sağlaması için tütsü olarak kullanımı tavsiye edilmektedir.

Uyku sorunu yaşayan kişilerde uyku düzeninin oluşmasında katkısı vardır. Buradaki etki sinirlerin yumuşaması şeklinde olmaktadır.

İstenmeyen sivilcelerin yok edilmesinde rol oynamaktadır. Kullanıcılar sivilcelerin ve herhangi bir cilt lekesinin yok edilmesinde işe yaradığını bildirmektedir.