Mevsim geçişlerinde migren ataklarına dikkat!

Migren, kronik hastalıkların en sık rastlanılanlarından olmakla birlikte düzensiz havalarda etkisini artırıyor. Birçok migren hastasının tam da bugünlerde çözüm arayışı içinde olduğu migren için hafifletici uygulamalar çare olabiliyor.

Migren botoksu, özellikle ilaca yanıt vermeyen vakalarda daha iyi sonuçlar veriyor. Migren atakları ne kadar şiddetliyse, bu uygulamadan da o derece iyi sonuçlar alınıyor.

Botoksun migren tedavisindeki yeri



Baş içinde yer alan ağrı liflerinin içine yapılan migren botoksu, ağrı iletimine neden olan kimyasalların salgılanmasını engelliyor. Bir anlamda ağrıyı oluşturan ağ, böylece dağıtılmış oluyor.

Migren atakları henüz başlamadan botoksla engelleniyor. Yaklaşık 2-4 haftalık bir süre geçtikten sonra ilk etkisi görülüyor. İşlemin kontrol seans uygulaması yapıldıktan sonra, atakların önemli derecede azalması bekleniyor. Migren botoksunun etki süresi yapıldıkça uzuyor. İlk defa uygulandığında etkisini 3-4 ay gösteren işlem, bir defa daha yapıldığında 4-6 ay kadar atak gelişmiyor. Ayrıca, yapılan bilimsel çalışmalarda, bu sürenin uygulama sayısı arttıkça uzayacağı gösteriliyor.

Yaklaşık 20 dakika süren migren botoksu, aralarında kafa içi kaslar, alın ve kaş arasının da bulunduğu 31 noktaya uygulanıyor. Ayrıca tüm botoks uygulamalarında olduğu gibi, migren botoksunun da yalnızca tıp doktorları tarafından yapılması gerekiyor. Migren botoksu, Amerika’da bulunan FDA (Amerikan gıda ve ilaç dairesi) tarafından, migren ilaçlarına yanıtsız olan kronik migren hastalarına öneriliyor. Botoks, estetik kullanımı dışında migren, diş sıkma/gıcırdatma ve aşırı terleme tedavisinde de kullanılıyor. Hayat kalitesini artırma açısından ise en değerli kullanım alanının migren tedavisi olduğu belirtiliyor.