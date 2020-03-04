Mete isminin anlamı nedir? Mete ne demek?

Türkçe kökenli olan Mete ismi, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almamakla birlikte, kişi adları sözlüğünde "Büyük Türk Hun İmparatoru" adı olarak geçmektedir. Bunun yanı sıra on kişinin yerini alacak bir yiğit olarak da bu ismin anlamı açıklanmaktadır.

Mete Ne Demek?

Mete ne demek diye merak edildiğinde akla ilk gelen anlamıdır. Bir diğer anlamı ise topraktan yapılan emzikli testi olan ibrik olarak belirtilmektedir. Kuran-ı Kerim'de Mete ismi geçiyor mu diye merak edenler için de bir açıklama yapmakta fayda var. Bu isim Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Mete İsminin Özellikleri

Mete isminin özellikleri arasında; son derece enerjik oldukları ve uykuya düşkün olmadıkları yer alır. Sağlıklı ve oldukça evcimen insanlar olarak bilinirler. Maddi kaynaklarını iyi hesaplarlar. Ayrıca aşkı güzel yaşarlar, özgürlüklerine de düşkündürler. Özgürlükleriyle ilgili çizgileri vardır ve o sınırın geçilmesine müsaade etmezler.

Objektiflerdir, olaylara değişik bakış açılarıyla bakmayı severler. Yaşamayı seven bu kişiler, yalnız başlarına olmaktansa, kalabalık bir grupla eğlenmeyi tercih ederler. Özel hayatlarında oldukça iddialı olabilen bu isme sahip olan kişiler, zaman zaman sinirli de olabilmektedirler.

Yeni başlangıçların içinde olmayı severler. Bu bir iş ya da proje olabilir, böyle bir olayın içinde olmak onları heyecanlandırır. Her ne kadar yeni başlangıçların içinde olmayı sevseler de, bazen alınganlık yapabilmektedirler.