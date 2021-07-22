Mesut isminin anlamı nedir? Mesut ne demek? Mesut adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Mesut, halinden hoşnut, mutlu ve neşeli anlamına gelir. Başta Mutlu, Şenol ve Bahtiyar olmak üzere Mesut ile eş anlamlı olan birçok kelime daha ülkemizde isim olarak kullanılıyor. Bu isimle anlamdaş olan diğer kelimeler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Ongun 2- Fariğ 3- Âbâd. Mesut ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 120 bin kişi Mesut ismini taşıyor.
Mesut İsminin Anlamı Nedir? Mesut Ne Demek?
Mesut isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Şen, keyifli, yaşadıklarından memnun, şikayeti bulunmayan, dertsiz
İkinci Anlamı: Aradığı mutluluğu bulmuş olan, dertsiz, tasasız
Üçüncü Anlamı: Denizin derinliklerinde yer alan en büyük ve en değerli inci. (Türkçede bu anlamda kullanılmamaktadır.)
Mesut İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 3
Sembol rengi: Lacivert ve Eflatun
Mesut İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Mesut isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Genellikle yaşama olumlu bir pencereden bakan.
2- Mizahi yönü kuvvetli
3- Yer yer kafası karışık olsa da çoğu zaman kararlarından asla taviz vermeyen
Mesut Adının Kökeni
Sözlük anlamı mutlu olan Mesut ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu isim bazı kaynaklarda ''Mesud'' şeklinde geçer.
Mesut İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Mert
2- Ahmet
3- Mehmet
4- Ali
5-Abdullah
Mesut İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Mesut adı Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.