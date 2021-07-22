Mesut isminin anlamı nedir? Mesut ne demek? Mesut adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 120 bin kişi Mesut ismini taşıyor.

Mesut İsminin Anlamı Nedir? Mesut Ne Demek?

Mesut isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Şen, keyifli, yaşadıklarından memnun, şikayeti bulunmayan, dertsiz

İkinci Anlamı: Aradığı mutluluğu bulmuş olan, dertsiz, tasasız

Üçüncü Anlamı: Denizin derinliklerinde yer alan en büyük ve en değerli inci. (Türkçede bu anlamda kullanılmamaktadır.)

Mesut İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 3

Sembol rengi: Lacivert ve Eflatun

Mesut İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Mesut isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Genellikle yaşama olumlu bir pencereden bakan.

2- Mizahi yönü kuvvetli

3- Yer yer kafası karışık olsa da çoğu zaman kararlarından asla taviz vermeyen

Mesut Adının Kökeni

Sözlük anlamı mutlu olan Mesut ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu isim bazı kaynaklarda ''Mesud'' şeklinde geçer.

Mesut İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Mert

2- Ahmet

3- Mehmet

4- Ali

5-Abdullah

Mesut İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Mesut adı Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.