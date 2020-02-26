Mert isminin anlamı nedir? Mert ne demek?

Mert ismi cesareti, güçlü manevi değerleri ifade etmektedir. Mert olan kimse ahlaki değerlerine bağlı, yaşamı boyunca dürüst ve yürekli olan kimsedir. Özünde iyi ve dürüst olan samimi kimselere, mert denilmektedir.



Mert İsminin Anlamı



Mert isminin analizinde güçlü bir mizaç yatmaktadır. Bu kimselerde yaşamda sağlam bir duruş, insani açıdan aranılan özellikler bulunmaktadır. Yalandan ve samimiyetsiz olan her şeyden uzak kalmak, bu ismin işaret ettiği anlamlardır. İsmin içerdiği manalardan biri de sezgisel bakımdan güçlülüktür. Çevresine karşı duyarlı olan bu kimseler, yaşamda her alanda başarılı olmaya adaydır.



Mert Ne Demek?



Mertlik kavramı, eski Türk mitolojilerinde ve efsanelerde öne çıkmaktadır. Bu anlatılarda çizilen erkek karakteri, mertlik sahibidir. Destanlardaki kahraman erkek tipi, mert olarak tanımlanmaktadır. Bu erkek alp, yiğit ve mert sözcükleriyle ifade edilmektedir.



Eski anlatılarda ve edebi metinlerde mert, gözü pek ve korkusuz kahramanları tanımlar. Bu kahramanlar sahip oldukları değerler uğruna savaşmaktan kaçınmaz. Bu karakterler maddi ve manevi anlamda büyük bir güce sahiptir. Kahramanlar, güçlerini özlerinde sahip oldukları olumlu maneviyattan alırlar. Bu açıdan bakıldığı zaman Mert ismi, en eski anlatılardan bu güne gelen bir kavramdır