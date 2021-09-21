Üreme çağındaki bir kadının 28 günlük adet döngüsü menstrural döngü olarak adlandırılır. Bir çoğumuz menstural döngüyü adet kanamasının olduğu ortalama bir haftalık süreç olarak bilse de menstrual döngü 28 günü kapsar. Peki, menstrual döngü (Adet döngüsü) nedir, kaç gün sürer? İşte, menstrual döngü evreleri ve hesaplama için gerekli detaylar…

Menstrual döngü (Adet döngüsü) nedir?

Menstrual döngü (adet döngüsü),üreme çağında olan bir kadında ortalama 28 günde bir tekrar eden sürece verilen isimdir. Bu döngü, son adet tarihinin ilk gününden bir sonraki adet tarihinin ilk gününe kadar geçen zaman olarak hesaplanır ve bu süre içinde vücudumuz ve ruh halimiz salgıladığımız hormonlar uyarınca değişir. Dolayısıyla eğer bu döngüyü iyi takip ödersek, sekse en yatkın olduğumuz dönemleri önceden kestirebiliriz.

Menstrual döngü kaç gün sürer?

Adet döngüsü veya Menstrual döngü, son adet tarihinin ilk gününden bir sonraki adet tarihinin ilk gününe kadar geçen zamanı ve bu zaman içinde kadın vücudunda gerçekleşen durumlardır. Menstrual döngü genellikle 28 gün sürmekle birlikte 21 ile 35 gün arası normalin alt ve üst sınırlarıdır.

Menstrual döngü evreleri nelerdir?

Menstrual döngü ya da diğer bir adıyla adet döngüsü 28 günlük periyodu kapsar ve bu periyodlar aşağıdaki şekilde evrelere ayrılmıştır.

İlk hafta: Menstruasyon evresi (1-7. gün)

Adet kanaması normal şartlarda 4 – 7 gün sürer. Kanamanın başladığı gün menstruasyon evresinin ilk günüdür. Östrojen eksikliği tenimizin daha solgun, saçlarımızın daha cansız, moralimizin daha bozuk olmasına yol açıyor. Bunun yanı sıra cildimiz yağlanıyor, yüzümüzde sivilceler çıkıyor. Kan kaybı yüzünden güçten düşüyoruz, bazen şiddetli karın ağrıları çekiyoruz.

İkinci hafta: Folikül evresi (7-14. gün)

6-12. gün arası: Bomba gibi bir hafta bizi bekliyor. Östrojen artıyor, beraberinde kendimizi daha iyi hissetmeye başlıyoruz. Vücudumuzun artık tek bir amacı var: Hamile kalmak. Saçlarımız parlıyor, cildimiz pembe ve ışıltılı bir renk alıyor, tüm duyularımız harekete geçiyor ve bağışıklık sistemimiz güçleniyor.

Yumurtlama evresi (14-21. gün)

Bu iki gün boyunca aklımız fikrimiz yatakta oluyor. Ayrıca çevremizdeki erkeklerin de bizimle daha fazla ilgilendiklerini fark edip şaşırıyoruz. Oysa bunun sebebi, östrojenin etkisiyle yaydığımız kokuların yarattığı çekim etkisi... Cinsellikten aldığımız zevk en üst seviyeye çıkıyor ve kendimizi çok enerjik ve üretken hissediyoruz.

Korpus Luteum evresi (21-28 gün)

Bu dönemde önce rahatlıyor, sonra geriliyoruz. Şöyle ki: Östrojen seviyemiz düşerken, progesteron seviyemiz yükselmeye başlıyor ve rahmi olası bir hamileliğe hazırlıyor. Progesteron bizi rahatlatıp gevşetiyor, fakat olumsuz bir yan etkisi de var: Seviyesi iyice yükseldiğinde vücuttaki suyu tutuyor ve göğüslerimiz o yüzden şişiyor ve ağrıyor. Ayrıca kilo da alıyoruz, ama bu geçici bir durumdur.