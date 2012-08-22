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Sağlık
Haber Giriş: 22.08.2012 - 10:00 | Son Güncelleme:

Menopoz döneminde rahatlatan çay

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Menopoz döneminde rahatlatan çay
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Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir çay…

Menopoz döneminde yaşanan sıkıntı ve sıcak basmalarına karşı özel bir çaya ne dersiniz? Beslenme Uzmanı Ender Saraç, menopoz dönemine rahatlamanızı sağlayacak ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir çay tarifi verdi.

Malzemeler

* Yarım tatlı kaşığı anason
* Bir tutam civanperçemi

Hazırlanışı

Bir fincan sıcak suyun içine anason ve civanperçemini koyun, bir süre demlenmeye bırakın.

Akşamüstü ile akşam saatleri arasında 2 fincan içilmesi gerekiyor. Ayrıca gündüz saatlerinde de 2 fincan ada çayı içerseniz daha etkili olur. Her iki çay da doğal fito östrojenler içerdikleri için menopoz çağındaki kadınlara doğal destek olarak rahatlatıcı etki gösterir. Özellikle civanperçemi ve anason sıcak basmalarını önlemeye ve gece rahat uyumaya yardımcı olur.

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