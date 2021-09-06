Menopoz belirtileri nelerdir, kaç yaşında başlar?

Kadınların, yumurtlama döneminin sona ermesiyle girdikleri yeni döneme menopoz adı verilmektedir. Tamamen doğal ve biyolojik bir süreç olan menopoz döneminden sonra kadınlar bir daha adet görmezler. Menopoz belirtileri ise kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Peki genel olarak menopoz belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır, kaç yaşında başlar?

Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Kişiye ve yaşa bağlı olarak farklılık gösterebilen menopozun başlıca belirtileri şu şekilde seyreder.

Adet düzensizliği: Menopozun ilk evrelerinde düzensiz adet ortaya çıkar. Her 10 kadından 8'inde regl düzensizlikleri saptanmıştır. Bazı kadınlarda ise regl sancıları çok daha şiddetli geçebilir. Bu dönemde yumurtlama azaldığı için böyle belirtiler görmek olasıdır.

Aşırı ve ani terleme: En soğuk kış günlerinde dahi aşırı terleme görülebilir. Kişiler aynı zamanda çok daha sıkılgan ve tahammülsüz olabilir. Aşırı terleme ile birlikte uyku bozuklukları da ortaya çıkar. Bazı kadınların uyuma süreleri 8 saatten 10 saate çıkarken, bazıları ise sık sık uykularından kalkar.

İştahın artması: Menopoz dönemine yeni girmiş ya da girmek üzere olan kadınların çoğunluğunda iştah artışı gözlemlenir. Bunun en büyük nedeni vücudun kendini yeniden yapılandırması ve yeni bir düzene girmesidir. İştah artışı ile birlikte kilo artışı da olasıdır.

Ağrılar: Yumurtlamanın azalması ile birlikte birçok kadında şiddetli baş ağrısı gözlemlenmiştir. Bu ağrılar kronikleşse de ilk evreden sonra tamamen geçer.

Cinsel isteksizlik: Zihinsel ve psikolojik tahribat ile birlikte cinsel istekte azalma gözlemlenebilir. Bu da diğer belirtiler gibi geçici olup son evrede yavaş yavaş azalır.

Menopoz Kaç Yaşında Başlar?

Menopozun yaşı da tıpkı belirtileri gibi kişinin bünyesine ve genetik faktörlere göre farklılık gösterir. Erken dönem menopozlarda kırk yaş öncesinde dahi görülme ihtimali bulunmaktadır. Ülkeden ülkeye, iklim ve coğrafi şartlar söz konusu olarak farklılıklar ortaya çıkabilir. Örneğin Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 45 - 48 arasında değişkenlik göstermektedir. Avrupa ülkelerinde ise bu ortalama 52 yaş olarak tanımlanmıştır. Bazı durumlarda geç dönem menopoz adı verilen durumlar ortaya çıkabilir. 55 yaşı ve üstü kadınların menopoz olması durumunda bu tanım kullanılmaktadır.

Menopoz Ne Kadar Sürer?

Oldukça merak unsuru olan kadınlarda menopoz dönemi ne kadar sürer sorusunun tam bir cevabı yok. Her kişide farklılık gösterir. Normal de 3-5 arasında yıl arasında geçer. Fakat bu kişiye bağlı olarak kimi insanda 10 yılda kimi insanda da 1 yılda geçebilir.