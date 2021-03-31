Menisküs yırtığı nedir, neden olur? İşte menisküs yırtığı belirtileri ve tedavisi

Menisküs her dizde biri iç, diğeri dış tarafta olmak üzere 2 tane bulunan eklem için yapılardır. Üstteki uyluk kemiğinden gelen ağırlığın alttaki kaval kemiğine iletilmesini sağlar. Eklem içinde yer aldıkları için dizin dengeli hareketini sağlar. Menisküs yırtığı da sık karşılaşılan bir sorun. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neslihan Aksu, menisküs yırtığının nedenleri, belirtileri ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Menisküs yırtığı neden olur?

Menisküs yırtığı, dizin dönme hareketi esnasında meydana gelebilir. Spor yapanlarda ve genç bireylerde ciddi travma sonrası meydana gelir. İleri yaşlı kişilerde de menisküs dokusunun yaşlanmasına bağlı olarak oturup kalkma esnasında oluşabilir. Menisküs dizin sabit olmasını ve vücut ağırlığının dengelenerek dizlere eşit bir şekilde dağılmasını sağlar. Menisküs yırtığı da daha çok dizin aniden dönmesi ya da bükülmesi durumlarında ortaya çıkar. Her ne kadar sporcular arasında yaygın olsa da gündelik hayatta da yapılan ters bir hareket bu probleme neden olabilir. Bununla birlikte ilerleyen yaşlarda yıpranan menisküste yırtılmalar meydana gelebilir.

Menisküs yırtığı belirtileri

Menisküs yırtıkları, dizde ani bir ağrı ve batma hissi oluşturabilir. Ayrıca dizde şişlik de oluşabilir. Bazı durumlarda da menisküs parçaı diz eklem aralağında sıkışır ve bu da dizin kilitlenmesine neden olur. İlerleyen zamanlarda ağrı ve şişlik azalır, çömelme gibi dizin zorlayıcı hareketlerinde ağrı ortaya çıkar. Ayrıca bazen yırtık menisküs parçaları, dizde takılma ve bazı seslere sebep olabilir.

Menisküs yırtığı tedavisi nasıl olur?

Menisküs yırtıkları genellikle artroskopik cerrahi yöntemi ile tedavi edilebilir. Bazen gençlerde menisküsün kanlanan bölgesinde olan küçük yırtıklar iyileşebilir. Bunlarda istirahat, ağrıya yönelik ilaç tedavisi ve bir süre dizlik kullanılabilir. Menisküs tamiri uygulanan hastaların ameliyat sonrası dönemde birkaç hafta koltuk değneği kullanması ve çömelmekten kaçınması gerekebilir. Spora dönüş, 4 hafta ile 3 ay arasında sürelerde olabilir. Tamir edilmeyen durumlarda yırtık olan menüsküs parçası çıkarılır. Menisektomi adı verilen bu işlemde sadece menisküsün yırtık kısmı çıkarılarak geriye kalan sağlam kısmı korunur. Ne kadar çok doku korunabilirse dizin uzun dönem sağlığı için o kadar iyi olur. Menüsektomi sonrası birkaç gün ya da hafta içersinde normal yaşama ve spora dönmek mümkündür.