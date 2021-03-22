Meniere hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte meniere hastalığı ile ilgili bilgiler

Meniere hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle genç ve orta yaşlı yetişkinlerde görülür. Kronik bir durum olarak kabul edilse de çeşitli tedaviler semptomları hafifletmeye ve yaşamınızdaki uzun vadeli etkiyi en aza indirmeye yardımcı olabiliyor.

Meniere hastalığı, şiddetli baş dönmesi (vertigo), kulak çınlaması, kulakta dolgunluk veya tıkanıklık hissine ve işitme kaybına neden olabilecek bir iç kulak hastalığıdır. Çoğu durumda ise meniere hastalığı sadece bir kulağı etkiler.

Meniere hastalığının belirtileri

Meniere hastalığı baş dönmesinin en sık sebepleri arasındadır. Bu sebeple 1. ve 2. basamak tedavi merkezlerine baş dönmesi ile başvuran birçok hastanın vertigosunun altında henüz tanı konmamış meniere hastalığı yatabilir.

-Baş dönmesinin getirdiği ayakta durma ve yürüme zorluğu, bulantı-kusma saptanabilir.

-Birkaç dakikadan 24 saate kadar süren vertigo atakları

-İşitme kaybı, kulak çınlaması

-Denge kaybı

-Baş ağrısı

-Mide bulantısı, kusma ve terleme

Meniere hastalığı tanısı

Meniere Hastalığının kesin teşhisini koymak zordur. Teşhise götüren en önemli faktör hastanın öyküsüdür. Baş dönmesinin süresi, sıklığı, derecesi berberinde olan semptomlar hastalığın nedeni hakkında bilgi verebilir. Muayene sonrasında yapılacak ilk tetkik odiometri adı verilen işitme testleridir. Bu testlerde işitme kaybının varlığı ve iç kulağın durumu hakkında bilgi edinilir. Kalın seslerdeki iç kulak tipi işitme kaybı Meniere Hastalığı olabileceğini akla getirir. Vestibüler sistem adı verilen denge sistemi ile ilgili yapılabilecek bazı testler de vardır ancak bunlar Meniere Hastalığının ayırıcı tanısında yeterli değillerdir.

Meniere hastalığı tanısında Gliserol veya Diürez testi önemlidir. Bu testte hastaya odiometri yapıldıktan sonra gliserol içirilir ya da diüretik yapılır. Daha sonra yapılan odimetride işitme kaybında düzelme görülmesi Meniere Hastalığı lehine değerlendirilir. Bilgisayarlı Tomografi veya Manyetik Resonans tetkikleri beyinde veya iç kulaktaki lezyonları ayırt etmek için kullanılabilir.

Meniere hastalığı tedavisi

Meniere hastalığının kesin bir tedavi şekli olmamakla birlikte, yaşam kalitesini etkileyen baş dönmesi gibi semptomları hafifletmede bazı yöntemler kullanılır. Bu yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

-Meniere tedavisinde öncelikle baş dönmesinin etkilerini azaltmak ve baş dönmesinin önüne geçebilmek adına ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Çeşitli ilaçlar ile baş dönmesi atakları önemli bir oranda azaltılır.

-Vestibüler rehabilitasyon egzersizleri vertigo semptomlarını iyileştirebilir. Bu egzersizler beyninizi, iki kulağınız arasındaki denge farkını hesaba katacak şekilde eğitmeye yardımcı olur.

-Ciddi atak geçiren hastalara, kulaktaki sıvı birikimini azaltmaya yardımcı olmak ve iç kulakta sıvı drenajını kolaylaştırmak için bir endolimatik kese işlemi yapılabilir.