Menemen tarifi

Anneler Günü'nü özel kılacak bir kahvaltı için anneniz ile birlikte menemen hazırlamak ister misiniz? Bu geleneksel lezzet sayesinde hem kahvaltı sofranız renklenecek hem de anneniz ile keyifli vakit geçirebileceksiniz.

Malzemeler

6 adet domates

3 adet çarliston biber

3 adet yumurta

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

1/4 ActiFry kaşığı tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Annenizden biberleri ikiye kesip çekirdeklerini çıkartmasını ve ince ince doğramasını isteyin. Annenize domateslerin kabuklarını kolay soymak için blanşe etmek yöntemini kullanabileceğini söyleyin. Daha sonra domatesleri küp küp doğraması gerektiğini hatırlatın.

Annenize pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırmasını söyleyin. 2 dakika sonra biberleri ilave edin ve 7 dakika kavurun. Domatesleri ilave edip tuz ile tatlandırın ve 7 dakika daha pişirin. Bu arada yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve annenizden pişirme haznesine eklemesini isteyin; 4 dakika daha pişirmeye devam edin. Kıyılmış maydanoz ilavesiyle servis yapın.

Afiyet Olsun