Menekşe Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Menekşe Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Viola odorata olarak adlandırılan menekşe yağı, Yunanistan, Fransa, İtalya gibi ülkelerin kendisine has iklim koşullarında yetişen ve yaygın olarak tüketilen bir yağ çeşididir. Ortalama 200 türü bulunan menekşe bitkisinden elde edilen yağın ağırlıklı kullanımı parfüm ve kozmetik sektörüne yöneliktir. Mor yaprakları ve etkileyici kokusuyla ayırt edicilik anlamında fark yaratan menekşe yağının 1000 kilogramından yalnızca 1 kilogram yağ üretilir.

Menekşe Yağı Nedir?

Menekşe yağı bitkiler dünyasında mor rengiyle dikkat çeken menekşenin yapraklarından ve çiçeklerinden elde edilen bir yağdır. Yaprak görünümü kalp şeklini anımsatan menekşe, çiçeksi ve tatlı bir aroma içerir. Sardunya ve lavanta gibi çiçeklerle uyum sağlayan menekşe yağı terapi odaklı yağlar kategorisinde de popüler bir niteliğe sahiptir. Ağrı kesici ve antiseptik amaçla da kullanılan menekşe yağının sağlık için faydalar çok yönlüdür.

Menekşe Yağı Nasıl Yapılır?

Menekşe yağı kullanım amacına göre farklı şekillerde elde edilebilir. Ağrı kesici olarak kullanımında sıcak kompres ile 5 damla kadar ağrının bulunduğu bölgeye sürülebilir. Enflamasyon amacıyla kullanımında menekşe yağıyla ile masaj yapılması tavsiye edilir. Uykusuzluk şikayeti olan kişilerde bulunduğu odaya birkaç damla ölçeğinde menekşe yağının konulması önerilir.

Baş ağrısında sıcak bir suyun içerisine damlatılan menekşe yağının solunması iyi gelmektedir. Yağın yapımı sürecinde menekşenin çiçeklerinden, kökünden ve yapraklarından faydalanılırken, menekşe yağının insan sağlığı açısından yararlı olacak şekilde kullanımı ve hazır hale getirilmesinde damıtma yönteminden faydalanılır.

Menekşe Yağı Neye İyi Gelir?

Menekşe yağı bağışıklık sistemini güçlendiren bir yağdır. Bu sayede grip, nezle, soğuk algınlığı gibi şikayetlere karşı vücudu dinç tutar.

Kaygı ve depresyon gibi ruhsal olumsuzlukları azaltır. Kişiye mutluluk verir.

Eklem ve kas iltihaplarına ilgili bölgeye yapılan masaj vücudu rahatlatır ve kasları gevşetir.

Migren atağı yaşayan kişiler için baş ağrısı giderici etki gösterir.

Balgam söktürücü etkisiyle boğazın kuruluğunu ve ifrazatı giderir.

Cinsel işlev bozukluklarına karşı doğal afrodizyak etkisi gösterir.

Vücutta ödeme bağlı şişkinlik problemine karşı iyi geldiği tespit edilmiştir.

Uyku problemlerinde menekşe yağının bir oda içerisine konulması uykuların düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Kepek ve saç derisi problemlerine iyi gelir.

Akne ve sivilce şikayetlerini minimal düzeye indirir.

Emzirme sürecinde olan kadınların ağrılarını giderici etki gösterir.

Melisa Yağı Faydaları Nelerdir?

Melisa yağı cilt sağlığından ruhsal problemlere, eklem ağrılarından üst solunum yolu enfeksiyonlarına, cinsel işlev bozukluklarından uyku düzensizliklerine kadar pek çok alanda faydası bulunan bir yağdır. Gerek öksürük yatıştırıcı etkisi gerekse baş ağrısını yatıştırma ve giderme özelliğiyle günümüzde pek çok ilacın içeriğinde de bulunan yağların başında gelmektedir.

Melisa Yağı Kullanımı

Melisa yağının genel kullanımı bir suyun içeriğine ortalama 4-5 damla damlatılarak solunması veya ağrı olan bölgeye sürülmesi şeklindedir. Bazı hastalarda kaloriferin üstüne konulan yağın solunmasıyla gevşeme ve nefes açıcı etki yaratan bir yağdır. Tercih edilecek bölgeye göre kullanım şekli farklılık gösterebilir. Ağız yolundan alınmaması gerekir. Farklı yağlarla seyreltilerek de kullanılabilir. Esansiyel bir yağdır.