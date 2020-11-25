Meme kanserinde beslenme nasıl olmalı?

Meme kanserinde iyi beslenmek hem sağlıklı bir yaşam için hem de beklenmedik kilo alımının önüne geçilmesi için önemlidir. Beslenme düzeninin değiştirilmesi, iyileşme ve rekürrensi azaltmada önemli rol oynamaktadır.

C ve E vitamini olmazsa olmazlardan

Meyve ve sebzeler zengin vitamin ve mineral içeriği bakımından meme kanseriyle mücadelede tüketilmesi gereken yiyeceklerin başında geliyor. Özellikle vitamin C ve vitamin E vitamininin antioksidan rolü bilinmektedir; brokoli, ıspanak gibi antioksidan içeren koyu yeşil sebzeler ile beyaz lahana meme kanserli hastalarda beslenmede öneriliyor. Bunun yanı sıra, yaban mersini, üzüm, çilek, kiraz gibi kırmızı meyveler de antioksidandan zengin besinlerdir.

Bu yiyeceklere dikkat!

Meme kanseri ile mücadelede doğru beslenmenin rolü olumlu yönde önemli olduğu kadar, yanlış beslenmenin rolü de olumsuz yönde etki sağlıyor. Buna göre, yoğun tuz tüketimi, salamura besinler, işlenmiş gıdalar, kızartılmış et tüketimi önerilmez. Bu yiyecekler meme kanserinin yanı sıra birçok kanser türünde risk faktörüdür. Az yağlı süt ve süt ürünler, beyaz et, baklagiller ve yumurta düzenli olarak tüketilmelidir. Arpa, buğday ve yulaflı yiyecekler, esmer pirinç, kinoa gibi gıdalar da besin planına alınmalıdır.

Kanser hastaları yağ tüketimini yanlış anlamamalı!

Meme kanserli hastalarda yağ tüketimi önemlidir. Meme kanserli hastalara doymamış yağ asidinden zengin besinler önerilmektedir. Yağlar A,D,E ve K vitaminlerinin emilmesine aracılık eder. Doymamış yağ asitlerinden Omega 3 ve 6 yağ asidi vücutta üretilemez. Kanser hastalarında önerilmekle birlikte kalp hastalıklarında, yüksek kolesterolü bulunan hastalarda da omega 3 vitamini ile zenginleşmiş beslenme önerilmektedir. Vücut için gerekli olan omega 3 ve omega 6 yağ asidinden zengin deniz ürünlerinin tüketimi meme kanserli hastalarda haftada iki kez besin planına eklenmelidir.

Şekerle dost kalmayın!

Meme kanserinde fazla şeker tüketimine özellikle dikkat edilmeli. Normal miktarlarda alınan şekerin zararı olmamakla birlikte fazla ve kontrolsüz şeker tüketimi vücuttaki yağ dokusunun artmasına ve dolaylı yoldan östrojen artışına neden olur. Bu da fazla üretilen östrojen hormonuna bağlı olarak hastalarda insülin direnci ve tip2 diyabet hastalığına yatkınlığa sebep olur. Diyabete ve obeziteye yatkınlık artar. Diyabet ve obezite meme kanseri de dahil birçok kanser türünde risk faktörüdür.