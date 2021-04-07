Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Meme kanseri hakkında merak edilen her şey
Meme kanseri çoğunlukla kadınlarda görülse de aslında erkeklerde de rastlanan bir hastalıktır. Belirtileri diğer türlere göre daha geç anlaşılan meme kanseri, genellikle mamografi çekimleri sayesinde ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle kadınların düzenli kontrollerini aksatmaması önerilir. Peki meme kanseri nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir? Meme kanseri hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.
Erken tanı sayesinde artık meme kanserinin, tedavisi yapılarak üstesinden gelinebiliyor. Buna rağmen düzenli kontrollerimizi ihmal ediyoruz ve hala meme kanseri ile ilgili yeterince bilinçlenmiş değiliz. Bunun için bilgilerinizi tazelemek istedik ve meme kanseriyle ilgili bazı bilgileri derledik. İşte “Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir?” sorularının yanıtları…
Meme kanseri nedir?
Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalmasıyla birlikte oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.
Kanserli doku, başlangıç olarak yakın çevresine, daha sonra ise memeye yakın lenf bezlerine yayılır. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara da sıçrayarak tedavisi zor bir evreye geçer.
Türkiye'de yayılma hızı en yüksek kanser türü olan meme kanseri, günümüzde sekiz kadından birinde görülüyor. Doktorlar erken teşhis için düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini söylüyor ve meme kanserine karşı kadınların kendilerini muayene etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu muayeneler sırasında meme dokusunda farklılık olup olmadığı araştırılmalı, bir değişiklik saptanmasa bile yirmi yaşından itibaren her üç yılda bir muayeneye gitmeliler. Uzmanlar aynı zamanda, “Kırk yaşını geçen kadınlar her yıl bir doktor tarafından muayene edilmeli ve iki yıl arayla mamografi çektirmeli. Elli yaşından itibaren ise her yıl mamografi çektirmeli” uyarılarında bulunuyor.
Meme kanserinde risk oluşturan faktörler
Emzirmekle birlikte gerçekleşen süt akışı meme kanserinin önüne geçen faktörlerden biridir. Bu bağlamda, doğum yapmamış olmak ya da doğumdan sonra emzirmemiş olmak meme kanserinde risk faktörleri arasında yer alır. Meme kanserindeki olası diğer faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz;
İlk doğumu 30 yaşından sonra yapmış olmak
Uzun süreli hormon tedavisi görmek
Erken menopoz dönemine girmek
Ailede meme kanserine yakalanmış kişilerin olması
Sigara kullanmak
Özellikle menopoz döneminden sonra fazla kilo almak, doymuş yağ oranı yüksek gıdaları fazla tüketmek
Fiziksel aktiviteleri yeterince yapmamak
Günümüzde meme kanserinde kemoterapi, ışın ve hormon tedavilerinden başarılı sonuçlar alınıyor. Meme kanserinin tedavisinde cerrahi girişimin birkaç farklı uygulaması vardır. Bu uygulamalar; memenin alınmadan korunmasına yönelik olanlar ve memenin tümünün çıkartılmasına yönelik olanlar şeklinde ikiye ayrılır. Bunlara ek olarak; alınan memenin yerine plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılabiliyor.