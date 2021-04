Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir? Meme kanseri hakkında merak edilen her şey

Erken tanı sayesinde artık meme kanserinin, tedavisi yapılarak üstesinden gelinebiliyor. Buna rağmen düzenli kontrollerimizi ihmal ediyoruz ve hala meme kanseri ile ilgili yeterince bilinçlenmiş değiliz. Bunun için bilgilerinizi tazelemek istedik ve meme kanseriyle ilgili bazı bilgileri derledik. İşte “Meme kanseri nedir, belirtileri nelerdir?” sorularının yanıtları…

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalmasıyla birlikte oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Kanserli doku, başlangıç olarak yakın çevresine, daha sonra ise memeye yakın lenf bezlerine yayılır. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara da sıçrayarak tedavisi zor bir evreye geçer.

Meme kanseri belirtileri

Türkiye'de yayılma hızı en yüksek kanser türü olan meme kanseri, günümüzde sekiz kadından birinde görülüyor. Doktorlar erken teşhis için düzenli kontrollerin yapılması gerektiğini söylüyor ve meme kanserine karşı kadınların kendilerini muayene etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu muayeneler sırasında meme dokusunda farklılık olup olmadığı araştırılmalı, bir değişiklik saptanmasa bile yirmi yaşından itibaren her üç yılda bir muayeneye gitmeliler. Uzmanlar aynı zamanda, “Kırk yaşını geçen kadınlar her yıl bir doktor tarafından muayene edilmeli ve iki yıl arayla mamografi çektirmeli. Elli yaşından itibaren ise her yıl mamografi çektirmeli” uyarılarında bulunuyor.

Meme kanserinde risk oluşturan faktörler

Emzirmekle birlikte gerçekleşen süt akışı meme kanserinin önüne geçen faktörlerden biridir. Bu bağlamda, doğum yapmamış olmak ya da doğumdan sonra emzirmemiş olmak meme kanserinde risk faktörleri arasında yer alır. Meme kanserindeki olası diğer faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz;

İlk doğumu 30 yaşından sonra yapmış olmak

Uzun süreli hormon tedavisi görmek

Erken menopoz dönemine girmek

Ailede meme kanserine yakalanmış kişilerin olması

Sigara kullanmak

Özellikle menopoz döneminden sonra fazla kilo almak, doymuş yağ oranı yüksek gıdaları fazla tüketmek

Fiziksel aktiviteleri yeterince yapmamak

Meme kanseri tedavisi

Günümüzde meme kanserinde kemoterapi, ışın ve hormon tedavilerinden başarılı sonuçlar alınıyor. Meme kanserinin tedavisinde cerrahi girişimin birkaç farklı uygulaması vardır. Bu uygulamalar; memenin alınmadan korunmasına yönelik olanlar ve memenin tümünün çıkartılmasına yönelik olanlar şeklinde ikiye ayrılır. Bunlara ek olarak; alınan memenin yerine plastik cerrahi teknikler ile yeniden meme rekonstrüksiyonu yapılabiliyor.