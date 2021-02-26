Meme dikleştirme estetiğiyle ilgili merak edilenler

Meme dikleştirme estetiği nedir?



Bu estetik operasyonda amaç sarkan göğüslerin toparlanarak yeniden şekillendirilmesidir. Göğüsteki fazla derinin alınması ve göğüs dokusunun sıkılaştırılması ile hem sağlık açısından hem de estetik açıdan kişinin istediği görüntü elde edilebilir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte göğüste oluşan sarkma sebeplerini şu şekilde özetleyebiliriz;



- Yaş faktörüne bağlı olarak yağ dokusu ve süt bezlerinin sarkması,

- Sıkça kilo alıp vermek,

- Hamilelik süreci tamamlandığında göğüslerden sütün boşalması sonucu oluşan sarkmalar,

- Göğüs dokusundaki elastikiyet kaybı,

- Yanlış sutyen kullanımı.



Meme dikleştirme operasyonları sayesinde kişinin sarkma probleminin önüne geçilir ve estetik açıdan genç görünüm elde edilir. Operasyonlarda alt yaş sınırı 18 olarak kabul edilir. 18 yaşın altındaki kişilere özel durumları haricinde gelişim süreci devam ettiği için operasyon uygulanması önerilmez.



Meme dikleştirme estetiği nasıl yapılır?



Operasyonlar genellikle genel anestezi ile yapılır. Uygulanacak yönteme göre operasyon süresi 2 ila 4 saat arasında değişmektedir. Kişinin ihtiyaç ve isteğine göre karar verilen yöntemler değişiklik gösterebilir. Sarkıklık durumunun hafif olduğu durumlarda meme altına silikon yerleştirilmesi tercih edilebilir. Tam tersi durumlarda ise meme dokusuna müdahale edilerek fazla deri kesilerek alınır. Büyük göğüsleri olup sarkma problemi yaşayan kişilerde meme iç dokusu yeniden şekillendirilir ve yuvarlak bir form verilir. Küçük göğüslerde görülen iç doku yetersizliği gibi durumlarda ise silikon desteği ile istenen görüntü elde edilir. Sıklıkla tercih edilen yöntemle ise lolipop, ters T bilinen ismiyle çapa tekniğidir. Lolipop tekniği sayesinde dikiş izleri neredeyse kalmaz. Hafif sarkıklığın görüldüğü kişiler için uygun olan bu yöntem ile işleme meme ucundan başlanır ve meme altı kıvrımından kesi açılır. Bu kesiden gerekli işlemler gerçekleştirilir. Yoğun sarkıklığın görüldüğü durumlarda ise ters T kesi yöntemi kullanılır. Bu yöntemde meme altı bölgesinden yatay bir kesi açılır. Fazla doku buradan çıkartılarak işlem tamamlanır.



Operasyon sonrası nelere dikkat edilmeli?



Operasyon sonrasında hastaya özel bir sutyen giydirilir ve ödem oluşmasını engellemek için soğuk kompres yapılır. 1 ay boyunca ağır egzersizden kaçınılmalı ve yük kaldırılmamalıdır. Göğüs bölgesinde oluşan ödemler oldukça doğaldır. Operasyon sonrası birkaç hafta içinde geçmeye başlar.