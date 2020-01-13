Melis İsminin Anlamı Nedir? Melis Ne Demek

Melis ismi bal, bal arısı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu isim sözlüğünde ise Melis isminin anlamı dört farklı şekilde açıklanmaktadır. Birinci anlamı; bal, tatlı şey, sevgili, can olarak açıklanmaktadır. İkinci anlamı; bal arısı üçüncü anlamı; çayır, çimenlik, dördüncü anlamı ise oğul otu olarak açıklanmaktadır. Melis ismi bal, bal arısı, tatlı şey anlamları ile kullanılmaktadır.

Melis Ne Demek?

Melis sözlükte bal, bal arısı, çimenlik olarak kullanılmaktadır. Genellikle kullanıldığı cümleye göre anlam kazanmaktadır. Melis isim olarak bal, bal arısı anlamları ile kullanılmaktadır.

Melis İsminin Karakter Özellikleri

Duygusal yönü oldukça güçlüdür ve hassas bir yapıya sahiptir. Çabuk incinir ve kırılgan alıngan bir yapıya sahiptir. Oldukça zeki olması ve zekasını çok iyi kullanması ile tanınmaktadır. Ticaret alanında zekasını kullanarak büyük başarılar elde edebilir.

Yetenekli ve sanatsal alanlarda bu yeteneklerini çok iyi kullanmaktadır. Hayal kurmak hayatının bir parçası haline gelmiştir. Çevresi tarafından hayalperest olarak tanınmaktadır. Sezgileri kuvvetli olması olayları ve çevresini çok iyi analiz edip kolayca uyum sağlayabilir. Çalışmayı çok sever ve hedefine ulaşmak için bütün gücüyle çalışabilir. Zekası sayesinde pratik yöntemleri keşfedip kullanabilir.