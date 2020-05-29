Melina isminin anlamı nedir? Melina ne demek

Son yıllarda giderek artan bir sayıda kullanılmaya başlanan Melina kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Melina kökeni Yunancadan gelen bir kelimedir. Özellikle Türkiye’de son yıllarda kız çocukları için sıkça kullanılmaktadır. Her geçen gün kullanımı daha da artan Melina ismi son yıllarda sıkça duymaya başlanılan bir isim olarak ‘bal’ anlamına gelmektedir.

Melina İsminin Anlamı Nedir?

Melina kelimesi kökeni Yunancadan gelen bir kelime olarak ne anlamına geldiği merak konusudur. Melina kelimesi ’bal’ anlamına gelmektedir. Ülkemizde de son yıllarda sıkça kız çocuklarına konulmaya başlayan Melina ismi Türkiye'de de hızla yaygınlaşmaktadır. Yunancada Meli kelimesi ‘bal’ anlamına gelir. Meli kelimesi genişleyerek bal anlamına gelen kelimelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden kız çocukları için oldukça uygun isimlerden biri olarak Melina ismi kullanılmaktadır.

Melina Ne Demek?

Melina Yunan kökenli bir kelimedir. Yunancada ’bal’ anlamına gelen ‘Meli’ kelimesi kullanılmaktadır. Melina kelimesi de Meli’den türeyen bir kelime olarak bal anlamına gelmektedir. Özellikle Yunanistan'da çok uzun yıllardır sıkça kullanılan Melina ismi son yıllarda Türkiye'de de kullanılmaya başlayan kız çocuğu isimlerinden bir tanesidir. Böylece son yıllarda sıkça kullanılmaya başlayan Melina ismi özellikle evrensel kelimelerden biri haline gelmiştir.