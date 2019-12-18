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Haber Giriş: 18.12.2019 - 14:26 | Son Güncelleme:

Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek?

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Melike isminin anlamı nedir? Melike ne demek?
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Melike isminin anlamı, çocuklarına bu ismi koymak isteyen ebeveynler tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isim, belirli anlamlara gelmektedir. Peki, Melike isminin anlamı nedir ve Melike ne demek? İşte, Melike ismi Kuran'da geçiyor mu sorusuyla ilgili bazı detaylar

Kız çocuklarına isim olarak verilen Melike, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bakara Suresinin 246. ayetinde de geçen Melike, yaygın bir isimdir. Arapçada hükümdar anlamına gelen "Melik" kökünden türetilmiştir. Sözcük, kız çocuklarına isim olarak verilirken dişilik takısı alarak Melike şeklinde kullanılmıştır.

Melike İsminin Anlamı

Kız çocukları için ideal bir isim olan Melike isminin anlamı, kraliçe demektir. Kadın hükümdar anlamında kullanılan bu sözcük, aynı zamanda hükümdarların eşleri için de kullanılır. Zaman zaman araştırılan Melike ne demek sorusunun bir diğer cevabı da ün sahibi ve başarılı kimse demektir.

Melike Ne Demek?

Melike isminin anlamı tarihteki bazı ünlü kişileri de içermektedir. Kur'an'da anlatılan Hazreti Süleyman kıssasında Saba Melikesi Belkıs bu isimle anılmaktadır.

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