Meliha isminin anlamı nedir? Meliha ne demek? Meliha adının özellikleri, analizi ve kökeni

Meliha ismi Arapça kökenli bir isimdir. Meliha isminin anlamı sevimlidir. Meliha ismi aynı zamanda güzel demektir.

Meliha İsminin Anlamı Nedir? Meliha Ne Demek?

Meliha ismi sadece kız çocukları için kullanılmakta olan bir isimdir. İsmin rengi pembedir. Meliha isim anlamı olarak güzel, şirin ve sevimli demektir.

Meliha İsminin Özellikleri

Aşkı için fedakârlık gösteren ve yaşayan nadir insanlar arasında yer alır. İnsanlara güvenmeyi ve onları sevmeyi ilke haline getirmişlerdir. Düşkün ve yardıma muhtaç olan her canlıya yardım etmeyi sever ve insanları kırmaktan korkarlar.

Meliha İsminin Analizi

Meliha ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

M: Özellikle ticaret hayatlarında oldukça başarılı ve zekidir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Aniden çıkışlar yapabilir.

L: Sanatsal yönden oldukça yetenekli kişiler arasında yer alır.

İ: Kırılgan ve çok duygusal kişilikleri vardır.

H: Sakin ve durgun bir yapıya sahiptir. Monoton ve sıradan bir hayatı benimser.

A: Atılgan ve enerjik bir yapısı vardır.

Meliha Adının Kökeni

Meliha adının kökeni Arapçadır.

Meliha İsminin Yanına Yakışan İsimler

Meliha isminin yanına yakışan kız isimleri; Melahat, Melda, Meleknaz, Melekşah, Melek, Melisa, Meleknur, Melekru, Melodi.

Meliha isminin yanına yakışan erkek isimleri; Melen, Melikşah, Melihan, Melih.

Meliha İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.