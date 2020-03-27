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Haber Giriş: 27.03.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek Ne Demek?

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Melek İsminin Anlamı Nedir? Melek Ne Demek?
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Melek ismi ülkemizde kız çocuklarına konulan ve sıklıkla tercih edilen bir isimdir. Sizde Melek isminin anlamını TCK'dan öğrenebilir ve kızınıza bu ismi koyabilirsiniz. Peki, Melek isminin anlamı nedir? Melek ne demek? Sizler için bu konuyu derledik.

Melek İsminin Türk Dil Kurumu Anlamı aşağıda belirtilmiştir.

 - İşlenmiş toprak, kıraç toprak

 - Halı dokunurken ilmeklerin sıkıştırılması için kullanılan ip yumağı

 - Tanrı ile insan arasında aracılık yapan nurdan yaratılmış manevi varlık

 - Rize ilinin merkez ilçesine bağlı yerleşim birimi

 Melek İsminin Anlamı

 Melek isminin birkaç anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan birisi terbiyeli ve uysal kimse demektir. Halim, salim ve güzel insan anlamına da gelmektedir. Melek ismi Kur’an-ı Kerim’de toplamda 98 ayette geçmektedir. İslam'da anlamına bakılırsa Allah ile insan arasındaki aracılık yapan ve nurdan doğduğuna inanılan manevi varlık demektir. Allah'ın emirlerine tam olarak itaat eden varlıklar demektir.

 Melek İsminin Özellikleri

 İş kolik kişilerdir ve enerjileri çok yüksektir. Uykuyu sevmezler ve sağlıklı kişilerdir. Maddi durumlar da dikkatli kişilerdir. Hesap yapan kişilerdir. Ev hayatını çok severler. Özgürlüklerine düşkünlerdir ve yaşamayı severler. Bu kişiler olaylara farklı yönden bakabilirler ve konular karşısında objektif davranırlar.

 Sanat yetenekleri çok kuvvetlidir. Önsezileri çok yüksektir. Yaptıkları bütün işlere iyi şekilde odaklanırlar ve motivasyonları çok yüksektir. Atak insanlardır. Olayların gidiş yönlerine göre karar verirler. Fakat bazı zamanlarda karar verme süreleri daha uzun olabilir. Bu sebeple başarısız olabilirler. Dürüst ve hoşgörülü kişilerdir. En çok sevdiği şeylerden biri seyahat etmektir. Fakat bazı durumlarda sakar olabilirler.

 

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