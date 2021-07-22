Medine isminin anlamı nedir? Medine ne demek? Medine adının özellikleri, analizi ve kökeni

Medine Arapça bir şehir ismidir. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) kabri şeriflerinin bulunduğu bir beldedir. Medine adı kız çocuklarına verilmekte olan bir isimdir.

Medine İsminin Anlamı Nedir? Medine Ne Demek?

Şehir, kent ve peygamber beldesi anlamlarına gelmektedir.

Medine İsminin Özellikleri

Medine adını taşıyanlar işlerini çok severler. Tam manası ile bir iş koliktirler. Bunun için bitmez tükenmez enerjileri bulunmaktadır. Uykuyu çok sevmezler. Sağlıklarına dikkat ederler. Evleri çok severler. Maddi durumlarını takip ederler ve bol bol hesap yaparlar.

Medine İsminin Analizi

Yere sağlam basmayı severler. Her zaman güçlü olmayı isterler. Gücünü yerli yerinde kullanırlar. Hatalı iş yaparlarsa düzeltmek için çaba sarf ederler. Mükemmel olmak için ellerinden geleni yaparlar. Baskıyı çok sevmezler ama baskıda bile başarıyı yakalarlar.

Medine Adının Kökeni

Medine adı Arapça kökenli bir isimdir. Arapça bir şehir ismidir.

Medine İsminin Yanına Yakışan İsimler

İrem Medine ve Medine Nur gibi isimler birbirine yakışan isimlerdir.

Medine İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Kuranı Kerim’de Medine ismi yer alır. Kehf suresinin 82. ayetinde geçmektedir.