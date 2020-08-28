Medikal estetik uzman kişiler tarafından yapılmalı

İnsanların bilinçli olmasını öneren Budakoğlu, “Güzellik için yapılan bir şeyi önce kendimizi sevmeliyiz. Zaman zaman ünlülerin fotoğraflarıyla gelip bize danışanlar oluyor, bunu çok önermiyoruz. Herkesin kendi vücut yapısı herkesin kendine ait güzelliği var. Dolayısıyla fotoğraf ile gelip "Burnumu buna benzetin" demek ne kadar doğrudur bunu düşünmek gerekiyor. Beklentiyi her zaman maksimumda tutmamak iyi değildir. Botoks uygulamasının 4 ile 6 ay arasında bir süresi vardır. Kalıcı bir uygulama değildir. Botoks yaptırdım artık çizgilerim tekrar oluşmayacak beklentisi içine girmeyelim” ifadelerini kullandı.



İşlemi yapan kişi uzman olmalı



Medikal estetik ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Nedim Budakoğlu, “Medikal estetik, cerrahi olmayan uygulamaların bütünüydü ancak son dönemde yeni bir kulvar oldu. Muayene ve klinik ortamlarında yüz germeler, yüz asmalar, kaş ve badem göz uygulamaları artık cerrahi gerektirmeksizin yapılmaya başlandı. Medikal estetik, hastalar için biraz kolay ve sosyal yaşama uyumlu oluyor. Ayrıca iyileşme süreçlerinde cerrahiden biraz daha avantajlı fakat çok kolay olduğu söylenemez. Pandemi dönemi sonrası kadınlar talep olarak yüz ve kaş askısı yöntemlerini, badem göz uygulamalarını tercih etti. Bu işlemlerin yapılma süreleri 15 dakika, iyileşme süreleri de maksimum bir haftayı buluyor. Bu işlemlerin kesinlikle bu işte uzman olmuş kişiler tarafından yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.