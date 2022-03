MEB’den öğrencilere dersleri tanıtacak videolar

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 sistemini doğrudan öğrencilere anlatabilmek için, resmi internet sitesinde tanıtım videoları koydu.

Bakan Ömer Dinçer'in "Artık öğrenciler, ilgi alanlarına göre seçecekleri derslere demokratik şekilde, kendileri karar verecek" mesajını içeren giriş videosunun ardından, başta Kur'an-ı Kerim, peygamberin hayatı, matematik uygulamaları, spor, müzik gibi yeni eğitim sisteminde yer alacak seçmeli derslerin tanıtımı yer alıyor.

Dinçer, tanıtım videolarını izleyen öğrencilerin hangi dersi seçtiklerini 10-12 Eylül tarihlerinde bildirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ancak bu yıl seçilen bir ders, bundan sonraki yıllar seçilmek zorunda değil. Ya da bu yıl seçilmeyen bir ders, bundan sonraki yıllarda seçilebilir. Böylece özgür ve esnek yapıda olan bir sistemi uygulamaya koyuyoruz" dedi.

Spor ve fiziki etkinlik dersi tanıtım videosu



“Kur’an-ı Kerim’i ezbere okumanın zevki”

Fonunda, Kur'an-ı Kerim okuyan bir kişinin sesinin yer aldığı, Kur'an-ı Kerim seçmeli dersini anlatan videoda, bu dersin ana amacı "Kuran'ı Kerim'i okuyabilmek, anlayabilmek" olarak açıklanıyor.

Kur’an-ı Kerim dersi tanıtım videosu

Bu dersi alacak öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim alfabesini doğru okuyabilecekleri, bazı surelerin içeriğini öğrenecekleri, Kur'an'da adı geçen bazı peygamberlerin hayatları hakkında bilgi sahibi olacakları anlatılıyor.

Tanıtımda, "Kur'an-ı Kerim dersini seçmekle, Kur'an-ı Kerim'i orijinal metninden tekniklerine uygun okumayı öğrenebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerini ezbere okuyabilmenin zevkini yaşarsınız" denildi. Öğrencilere Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin anlamlarının da öğretileceğinin anlatıldığı tanıtımda, "Kur'an-ı Kerim'in hayatın içinde, rehber ve canlı bir kitap olduğunu fark edersiniz" ifadesi kullanıldı.



“Peygamberin hayatı dersiyle, sıkıntılarınızla baş etmeyi, sevinçte ölçülü olmayı öğreneceksiniz”

Hz. Peygamber’in hayatına dair tanıtım filminde Çağrı filminden sahneler ile İslam Peygamberini sembolize eden gül figür ve görüntüleri kullanıldı.

Tanıtımda, camide imamla birlikte ‘kutu kutu pense’ oyunu oynayan çocuklar yer aldı. Erkek çocukların başında takke bulunurken, kız çocuklarının saçlarının açık olması dikkat çekti. Tanıtımda, bu dersin seçilmesi durumunda Hz. Muhammed'in nasıl bir insan olduğunun daha iyi anlaşılacağı belirtilerek, "Bu derste dünyada mükemmel bir insan yaşamış mıdır sorusunun cevabını bulacaksınız" denildi.

Hz. Muhammed’in hayatı dersi tanıtım videosu

Dersi alan öğrencilerin, ‘hayatın tamamında, her türlü şart ve durumda, doğru davranma konusunda ideal ve örnek insan arayışlarının sona ereceğinin’ vurgulandığı tanıtımda, "Hz. Muhammed'in örnekliğinde çalışmanın ve başarının kendinize, ailenize ve çevrenize faydalı olmanın en güzel yollarını öğrenirsiniz." Tanıtımda, dersin ‘özgün ve heyecan verici tarzda’ olacağı belirtilirken, “Sıkıntılarınızla baş etmeyi, sevinçlerinizde ölçülü olmayı; sevmeyi ve sevilmeyi, dengeli bir hayat yaşamının yollarını öğreneceksiniz” denildi.

Temel dini bilgiler: “Seçim yaptığınız dini öğrenin”

Temel dini bilgiler dersine ilişkin tanıtımı ise, ekrana üç semavi dinin, Müslüman, Hristiyanlık ve Yahudilik isimlerinin at darda gelmesiyle başlıyor. Ardından da üç dinin ibadetlerine ilişkin görüntülere yer veriliyor. Fonda ise, "Farklı dinlere ait inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini öğrenmek ister misiniz?" sözleri yer alıyor.



Bu dersin amacının, ‘sadece bilgi vermek olmadığının’ vurgulandığı tanıtımda, "Bu ders seçim yaptığınız ya da merak ettiğiniz bir dinle ilgili aklınızda bulunan soru ve sorunlara yanıt bulmanıza yardımcı olur. Böylece kendi dininizi daha bilinçli öğrenir, diğer dinleri ve mensuplarını daha bilinçli tanırsınız" ifadesi kullanıldı. Bu dersi alan öğrencilerin, ‘derslerde etkinlikler yapıp, dinle ilgili akıllarına gelen soruları cesurca soracaklarının’ da anlatıldığı tanıtımda, "eleştirel bir bakış açısıyla ama farklılıkları hoş görerek, konuları öğrenmenin ve tartışmanın zevkine varacaksınız" denildi.

“İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça öğrenebilirsiniz”



Yabancı dil dersine ilişkin tanıtımda, ise, ‘günümüz dünyasında yabancı dil öğrenmenin gereklilik haline geldiği’ vurgulanarak, bu dersi seçen öğrencilerin İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça gibi dilleri öğrenme fırsatı bulacakları belirtiliyor. Öğrencilerin seçtikleri dilde, dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmaları, yapacakları, seçecekleri dili sınıf içi aktivitelerle eğlenceli şekilde öğreneceklerinin belirtildiği tanıtımda, "öğrendiğiniz dilin kültürünü de tanırsınız. Ne dersiniz? Farklı kültürlerdeki insanlarla onların kendi dillerinde iletişim kurmak eğlenceli olmaz mıydı?" denildi.

“Matematik uygulamaları ile strateji geliştirmeyi öğrenin”

Matematik uygulamaları dersinin tanıtımında ise, matematik ve günlük hayatın "birbirinden ayrılamaz oldukları" vurgulanarak, "günlük hayatta karşılaştığımız bazı sorunları, matematikle çözmeyi öğreneceğiz" denildi. Dersi alan öğerencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmek için "akıl yürütme, strateji geliştirme, tahmin etme yöntemlerini kullanmayı öğreneceklerinin" ifade edildiği tanıtımda, "matematiğin sadece dört işlemden oluşmadığını, matematiğin hayatın tam da kendisi olduğunu fark edeceksiniz.



“Hayalindeki oyunu nasıl yapabileceğini öğrenmek istemez misin?”

Bilgi teknolojileri ve yazılım dersinin tanıtımında ise, teknolojinin hayatın her yerinde bulunduğu, her mesleğin teknoloji ile iç içe olduğu vurgulanarak, "teknolojiden sadece yararlanma. Onu daha verimli ve güvenli kullan" mesajı verildi. Bu dersi alan öğrencilerin, ilgi alanlarını "teknolojiyle harmanlama şansı yakalayacaklarının" belirtildiği tanıtımda, "hayalindeki oyunu nasıl yapabileceğini öğrenmek istemez misin? Unutma, internette oynadığın her oyunun ardında kusursuz bir yazılım var" denildi. Öğrencilerin, bu dersi alarak 21. yüzyılın dili olan yazılım dilini öğrenebilecekleri vurgulandı.



“Müzik aleti çalmayı öğrenmek isterseniz…”

Müzik dersine ilişkin tanıtım videosunda ise, bu dersi alan öğrencilerin müziksel becerilerini arttırmanın yanı sıra, bir müzik aleti çalmayı öğrenme imkanı bulacakları ifade edildi. Sadece kendi yörelerinin değil, dünyanın farklı müzik kültürlerini de öğrenebilecekleri belirtildi.



“Her biriniz bir Hakan Şükür olabilirsiniz”

Spor ve fiziki etkinlikler dersinin tanıtımında ise, düzenli spor yapmanın önemi vurgulanarak, "bu ders, büyümenize yardımcı olur" denildi. Bu derste oyunlar ve danslar öğrenme imkanı da olacağının ifade edildiği tanıtımda, "bu dersi seçerseniz, en az bir spor dalını tam anlamıyla öğrenebilirsiniz" denildi. Dersi alan öğrencilerin, ilerde spor alanında Türkiye'yi de temsil edebilecekler mesajının verildiği tanıtımda, "her biriniz bir Hakan Şükür, bir Hidayet Türkoğlu, bir Naim Süleymanoğlu olabilirsiniz" ifadesi kullanıldı.

“Yaşamla sanat arasında bağ kurabilmek…”

Drama dersi tanıtımında ise, konuşmanın insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olduğu vurgulanarak, bu dersi alan öğrencilerin kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme imkanı bulacakları belirtildi. dersin öğrencilere yaşamla sanat arasında bağ kurabilme yetisini kazandıracağının ifade edildiği tanıtımda, "size ortak bir ürün ortaya koymanın hazzını yaratır drama. Yaratıcılığını ve estetik duygularınızı geliştirir. Hayal gücünüzü arttırır. Drama, size verileni olduğu gibi kabul etmeyip, araştırıp, kendi özgün ürününüzü ortaya koymanızı sağlar" denildi.

“Biruni ve Einstein’li bilim dersi”

Bilim Uygulamaları dersinin tanıtımı ‘Keşfetmek, yeni buluşlar gerçekleştirmek ne kadar eğlenceli değil mi” sorusuyla başlıyor. “Hayatımızı değiştiren buluşları gerçekleştiren bilim adamları da bir zamanlar çocuktu” denilirken ekrana İslam Bilgini El- Biruni ile Einstein geliyor.

“Bu dersi seçerseniz siz de etkinlikleri arkadaşlarınızla birlikte uygulayacak, kendinizi gerçek bir bilim adamı gibi hissedeceksiniz” denildi.

Yaratıcı düşünme için sanat!

Görsel sanatlar dersinde öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğretme vaat ediliyor. Bunlara yönelik projelerin yapılacağı belirtilirken, “Bir tabloyu yaparken ressamın ne anlatmak istediğini, heykeltıraşın duygularını öğreneceksiniz” deniliyor.

Salvador Dali tablolarının kullanıldığı tanıtım filminde, bu dersi seçenlerin algı ve estetik değerlerinin gelişeceği vurgulanıyor.

Doğru ve hızlı okumanın ipuçları bu derste!

Okuma becerileri dersinde kolay okuma ve okuduğunu doğru ve hızlı anlama yetisinin kazandırılacağı vurgulanıyor. “Okuma teknikleri ile okuma ve anlama yetilerinizi geliştirebilirsiniz. Metni daha iyi anlamayı gösteren ipuçlarını öğreneceksiniz. Ayrıca elektronik metinleri okuma ve değerlendirme becerileriniz gelişecek” deniyor.

“Yazma korkunuzu yenmek için…”

Yazarlık ve Yazma Becerileri, ders tanıtımında ise “Yazma korkusunun yenilebilir olduğunu görecek, yazmanın eğlencesine varacaksınız. Yazmak sizin için kolay ve eğlenceli olacak” deniliyor. Ancak tanıtımında ağırlıklı olarak kalem-kağıt üzerine yazma çalışmaları kullanılırken, ‘ünlü-büyük’ yazarlara yer verilmemiş olması dikkat çekiyor.

Zeka oyunları

Keşfeden, strateji geliştiren, bilgiye yeni anlamlar yükleyen, problem çözebilen, karar verebilen öğrenci olmak isteyenler Zeka Oyunları dersine çağrılıyor. Bu derste satranç, dama, domino, sudoku gibi zeka oyunlarının temel kurallarının öğretileceği bu oyunların yarışma ve turnuvalarına katılma fırsatı bulunacağı vurgulanıyor.

Bu ders sayesinde ‘bilişsel ve duyuşsal gelişiminiz hız kazanır. Mutluluk, başarma zevki, eğlenmenin zevkine varacaksınız” deniyor.

Kaynak: Hürriyet / Zeynep Gürcanlı