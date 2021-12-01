MCH düşüklüğü nedir, hangi hastalıklara yol açar? Kan tahlilinde MCH düşüklüğü nedenleri ve tedavisi

MCH değerleri kan tahliliyle birlikte hemoglabin seviyeleri ölçülür. MCH değerlerinin ölçülmesi bazı hastalıkları belirlemede oldukça etkilidir. Vücudunuzda gözlemlenen bazı belirtileri takip etmek ve MCH değerini yapılan kan tahlili sonucu biz uzmanla görüşmek hayati önem taşır. Peki MCH düşüklüğü ne anlama gelir, hangi hastalıklara yol açar? İşte MCH düşüklüğü ve testi hakkında bilgiler...

MCH nedir?

MCH, "ortalama korpüsküler hemoglobin" anlamına gelir. Bir MCH değeri, tek bir kırmızı kan hücresinde bulunan ortalama hemoglobin miktarını ifade eder. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinizdeki oksijeni vücudunuzun dokularına taşıyan proteindir.

MCH seviyesi nasıl belirlenir?

MCH seviyeniz tam kan sayımı (CBC) paneli ile belirlenir. Doktorunuz, anemi ve enfeksiyon dahil olmak üzere çok çeşitli koşulları taramak için bir CBC paneli isteyecektir . CBC, kırmızı ve beyaz kan hücrelerini ve ayrıca trombositleri test eder. MCH, kırmızı kan hücresi analizi kullanılarak hesaplanır.

MCH, belirli bir kan hacmindeki hemoglobin miktarının mevcut kırmızı kan hücrelerinin sayısına bölünmesiyle hesaplanır.





MCH normal seviyesi nedir?

MCH için normal aralık 27.5 ile 33.2 pikogram (pg) arasındadır.

MCH düşüklüğü ne anlama gelir?

27.5 pg'nin altında hesaplanan bir MCH değeri, düşük MCH olarak kabul edilir. Bu, kırmızı kan hücresi başına düşük miktarda hemoglobin bulunduğu anlamına gelir.

MCH düşüklüğü nedenleri nelerdir?

Düşük bir MCH değeri tipik olarak demir eksikliği anemisinin varlığını gösterir . Demir, hemoglobin üretimi için önemlidir. Vücudunuz, hemoglobin üretmek için yediğiniz az miktarda demiri emer. Demir eksikliğinin genel nedenlerinden bazıları , düşük demir içeren bir diyet yemek, büyük cerrahi veya travma veya kan kaybını içerir.

Daha nadir durumlarda, düşük MCH, talasemi adı verilen genetik bir durumdan kaynaklanabilir . Bu durumda hemoglobin üretimi sınırlıdır. Bu, kan dolaşımınızda dolaşan çok fazla kırmızı kan hücresi olmadığı anlamına gelir.





MCH düşüklüğü belirtileri

MCH değeriniz düşükse aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilirsiniz:

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Hızlı nabız

Yorgunluk veya zayıflık

Çok soluk veya sarımsı cilt

Baş ağrısı

MCH düşüklüğü tedavisi

Demir eksikliğinden kaynaklanan düşük MCH tedavisi , diyetinize demir açısından zengin yiyecekler eklemeyi ( vejetaryen seçenekler bile vardır ) ve demir takviyeleri almayı içerebilir . Semptomların şiddetli olduğu veya kan kaybının meydana geldiği nadir durumlarda, kan nakline ihtiyacınız olabilir .

Hafif derecede MCH düşüklüğü olan kişilerde tedavi gerekmeyebilir. Bununla birlikte, semptomlarınız şiddetliyse kan nakli gerekebilir.