Mavi yumurta nedir? Mavi yumurtanın faydaları

Özellikle çocuk beslenmesinde önerilen ve etkili bir protein kaynağı olan yumurtada aynı zamanda A, D, E ve B grubu vitaminleri ile demir, çinko gibi sağlık açısından önem taşıyan mineraller bulunmaktadır. Buna ek olarak yumurtanın antibiyotik etkisi de vardır. Peki mavi yumurta diğer yumurta çeşitlerine göre daha mı faydalı?

Mavi yumurta nedir?

Mavi yeşil yumurta, zengin içeriğe sahip bir ürün olmasıyla dikkat çekiyor. Normal yumurtaya göre sıfır denebilecek kolesterol değerlerine sahip mavi yeşil yumurta türü, ‘Araucana’ ırkına ait tavuklardan elde ediliyor.

Mavi yumurtanın faydaları

Yumurta kabuğunun açık kahverengi veya beyaz renkte olması besin değerini etkilemediğini ifade eden Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, “Yumurtanın boyutuna bağlı olarak içermiş olduğu kolesterol değerleri de doğru orantılı olarak etkilenmektedir. Bıldırcın yumurtası veya mavi /yeşil renkli kabuğa sahip yumurtalar, standart tavuk yumurtalarından daha küçük boyutta olduğu için doğal olarak daha düşük kolesterol içermektedir” diyor.

Öte yandan mavi yumurta daha az kolesterol içermesi nedeniyle vücuda fayda sağlıyor. İşte onlardan bazıları:

-Kemik ve diş yapısını korur.

-Alzheimer riskini azaltır.

-Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

-Kansızlığı giderir.

-Enerji verir.

-Damar hastalıklarını önler.

-Kemik ve diş yapısını korur.

-Yüksek tansiyonu dengeler.