Mavi Rus Kedisi Nedir? Mavi Rus Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Mavi Rus kedisi, güleç yüzü ile gören herkesi kendine hayran bırakan Mavi Rus kedisi orta boy kedi ırkları arasında yer alır. Çok zeki kişiliği ve insancıl doğası sayesinde günümüzde ailelerin en sevdiği ve beslemek istediği ev kedisi olma özelliğine sahiptir.

Mavi Rus Kedisi Nedir?

Mavi Rus kedisi, en pahalı kedi ırkları arasında yer alır. İlk olarak Rus limanında ortaya çıkan bu kedi türü, İngiltere başta olmak üzere pek çok farklı ülkenin yanında getirdiği kedilerle çiftleştirilmesi sonucunda ortaya çıktığı biliniyor. Ama Mavi Rus kedisi, Rus düğünlerinde gelinlere hediye edilen özel bir kedi olduğu iddia ediliyor.

Mavi Rus Kedisi Kökeni

Yapılan araştırmalar sonucunda türün İngiliz Blues, Blue Point ve modern Rus kedilerinin soyundan geldiği düşünülmeye başlanmıştır. 1880 yılında Kristal Sarayında düzenlenen bir etkinlikte sergilenen Mavi Rus kedisi, hızlı bir şekilde tüm dünyaya ve geniş kitlelere yayılmıştır.

Mavi Rus Kedisinin Fiziksel Özellikleri

Mavi Rus kesininin en belirgin özelliği, yoğun ama kısa tüy yapısına sahip olmasıdır. Oldukça parlak ve güzel bir görünüme sahip olan tüyleri ve kaslı bir vücut yapısına sahiptir. Kafa şekli adeta bir kama olan Mavi Rus kedisinin yüzünden gülücük eksik olmaz. Oldukça sevimli bir görünüme sahip olan bu kedinin elmacık kemikleri diğer kedi türlerine göre daha çıkıntılı bir yapıya sahip olup kemiksi bir surat yapısına sahiptir.

Mavi Rus Kedisinin Renkleri

Mavi Rus kedisinin eşsiz gri tüy rengi ve gözleri de tüyleri ile zıt renkte zümrüt yeşili tonlarındadır. Aynı zamanda gözleri, bademi andırır. Büyük kulakları ve asil duruşu ile dikkat çeken bu kedinin belirgin bıyıkları vardır. İyi ve güçlü bir çene yapısına sahip olması, kuvvetli ısırıkları yapabilmesine imkan sunuyor. Orta boylu kedi ırkları arasında yer alan Mavi Rus kedisine zarif bir görünüm katan tüy yapısı siyah, mavi ve beyaz tonlarında olur.

Mavi Rus Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Mavi Rus kedisi, doğası gereği çok nazik bir kişiliğe sahiptir. Özellikle de dişi türleri erkeklere göre çok daha sessiz bir yapıya sahiptir. Aşırı derecede şefkatli oldukları bilinir. Bu da bu kedi türünün insanlar tarafından popüler bir ırk haline gelmesini sağlıyor. Hoşgörüsü ile dikkat çeken Mavi Rus kedisi, çocuklarla da çok iyi geçinebildiği gibi bebeklere de sevecen hareketler sergiler.

Mavi Rus Kedisinin Bakımı

Mavi Rus kedisinin uzun ve sağlıklı bir ömür yaşaması için titiz bir bakım uygulanması gerekir. Mavi Rus kedisinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için her zaman kaliteli kedi maması ve uygun çevre koşullarının sağlanması gerekir. Ölü tüylerinden kurtulabilmesi için haftada birkaç kez tüylerinin taranması gerekir.

Mavi Rus Kedisi Nasıl Yıkanır?

Mavi Rus kedisi, ılık su ile yıkanabilir. Aynı zamanda kulaklarını nemli bir bez ile haftada bir defa silmeniz gerekir. Aynı zamanda size ve çevresine zarar vermemesi için düzenli olarak tırnaklarını kesmeniz gerekir.

Mavi Rus Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Mavi Rus kedisi, diyet uygulamaları ve düzenli beslenme ile ortalama yaşam süresi 15 ile 20 yıl arasında değişir. Yaşam süresi en uzun kedi ırkları arasında yer alır. Aynı zamanda Mavi Rus kedisinin bilinen hiçbir kalıtsal hastalığı da bulunmuyor.