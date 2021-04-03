Mate çayı nedir, nasıl hazırlanır? İşte, mate çayının faydaları

Mate çayı; Arjantin başta olmak üzere, Paraguay, Bolivya, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığı Güney Amerika coğrafyasında sıklıkla tüketilen, geleneksel ve sıcak bir içecektir. Kahveye benzeyen acımsı bir tadı vardır. Mate bitkisinin yeşil yaprakları toplanır, kurutulur ve tıpkı siyah çay gibi kavrulur. İçmeden önce kavrulan bu yapraklar kaynamış suda demlenir. Özel bir kupayla ve pipetle servis edilir.

Mate çayı nedir?

Güney Amerika’da çok popüler olan yerba mate, Paraguay çayı olarak da bilinir ve hem antioksidanlar hem de vitamin bakımından oldukça zengindir. Yağla savaşan matein etken maddesi içerir. Matein metabolizma hızını ve enerjiyi artırır. Yeme krizlerini bastırmasıyla bilinen bu çay, aç olmadığınız halde yöneldiğiniz gereksiz kalorileri almanızı engeller.

Mate çayı, mate bitkisnin yapraklarından yapılmaktadır. İçerisinde yüksek oranda mineral ve vitamin bulunan mate çayının faydaları saymakla bitmiyor. İşte, mate çayının faydaları ve hazırlanışı…

Mate çayının faydaları

İştahı azaltma ve yağ yakma etkisi sayesinde formunu korumak isteyenlerin tercih ettiği bir bitki çayıdır.

İdrar söktürücü etkisi de vardır. Bu etkileri nedeniyle ödem atıcı ve metabolizmayı uyarıcı, enerji verici olarak kullanılır.

Mate çayı kolestrolü kontrol altında tutar, bunun yanı sıra kalp sağlığını da korur.

Mate bitkisinin içeriğinde kafein, teobromin, kafeik asit türevleri ve flavanoitler başta olmak üzere saponinler ve nitrit glikozitleri de bulunur. Bileşimindeki kafein ve klorojenik asit nedeniyle uyarıcı bir etkisi olduğundan, zihinsel ve fiziksel yorgunluğun giderilmesinde etkilidir.

Hücrelerinizi yenileyerek cildinizin tazelenmesini sağlar. Aynı zamanda kanser hücrelerini yavaşlatır.

Bazı insanların kahve tüketince yaşadıkları kafeine bağlı olumsuz etkileri yaratmaz ve uzun süren taze bir enerji verir.

Mate çayının zararları nelerdir?

Mate çayının içerisinde bulunan fazla kafein sebebi ile çok ve gereksiz kullanımında uykusuzluk, kalp çarpıntısı, asabiyet gibi etkileri görülebilir. Eğer metabolizmanızı hızlandırmak için ilaç kullanıyorsanız mate çayını tüketmemenizi öneririz. Kullanmadan önce uzmana danışmayı ihmal etmeyin.

Mate çayı nasıl yapılır?

Mate çayı yapraklarını bir demliğe kaynar olmayan suyun içine atıp, 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Eğer tadı size acı gelirse içerisine bir çubuk tarçın ekleyerek tüketebilirsiniz.