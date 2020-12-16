Maskenin yol açtığı cilt sorunları nasıl önlenebilir?

Koronavirüs pandemisinde yeni bir teşhisin daha ortaya çıktığını belirten Uz. Dr. Ubeydullah Dalmış, maske altındaki kötü hava koşullarının, yüzde akne ve kaşıntıya neden olabileceğini kaydetti.

Önlemek için uygun yüz temizliği yapılmalı ve daha sık maske değiştirilmeli

Uz. Dr. Dalmış, “Maskeler akne enfeksiyonu için koşullar oluşturur. Stresin artması da akneyi tetikleyen diğer faktörlerin başında gelir. Bunu önlemek için uygun yüz temizliği ve daha sık maske değiştirmek gerekir. Kauçuk ve lateksten yapılan elastik maske tutucular bu şikayetlerin ilk sebebidir. Kulakların arkasında kırmızı çizgiler belirmeye başlar. Maske tutucuların kulakların arkasına değil üstlerine çıkması için takılabilen hidro bantları tercih etmek gerekir. Takılan maskenin cildi tahriş etmemesi önemlidir, tek kullanımlık maskeler tercih edilmelidir. Eğer kumaştan maske kullanılıyorsa maske sık sık yıkanıp ütülenmelidir. Renk olarak ise beyaz olmalıdır, çünkü tekstil boyalarına, özellikle siyah maskelere alerjimiz olabilir. Maske altından makyaj asla yapılmamalıdır. Çünkü gözenekleri tıkayarak şiddetli deri döküntüleri yapabilir. İlla makyaj yapılacaksa ağır makyaj yapılmaması arzu edilir, hafif hafif nemlendirici emülsiyona sahip bir fondöten tercih edilebilir” diye konuştu.