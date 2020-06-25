Maske takarken gözlüklerin buharlanması nasıl önlenir?

Gözlüklü cerrahların ameliyat yaparken yaşadığı maske ile buharlanma sorununu, şimdi gözlük takan herkes yaşıyor. Ameliyat yapan ve gözlük kullanan doktorların hep yaşadığı bir sorun olan gözlük camının buharlanması ve görüşü bozması sorununu şimdi, gözlük takan herkesin yaşamaya başladığını belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “Maske, verilen nefesin büyük bölümünü yukarıya doğru yönlendirir. Nefesinizdeki ılık su buharı, soğuk gözlük camı ile temas edince gözlük camları buharlanır.” dedi.

İşte maske kullanırken gözlük camlarının buharlanmasını önleyecek tavsiyeler...



1. Gözlük camlarınızı sıvı sabun ile yıkayın



Maske takmadan önce gözlük ya da güneş gözlüğü camınızın üstüne sıvı sabun sıkın. Elinizle camı ovalayın. Daha sonra su ile camdaki sabunu akıtın ama bu aşamada ovalamayın. Gözlük çerçevesini sallayarak fazla suyu camın üzerinden akıtın. Gözlük camlarının kendiliğinden kurumasını bekleyin ya da mikrofiber bir bez veya yumuşak bir havlu ile nazikçe (fazla ovalamadan) kurulayın. Maskeyi taktıktan sonra gözlük camlarınızın buharlanmadığını göreceksiniz. Bunun nedeni sabunlu suyun cam üzerinde ince bir film tabakası bırakması ve yüzey gerilimini düşürerek su moleküllerinin buhar tabakası oluşturmasını engellemesidir.Camlarınıza hasar vermemek için diş macunu veya traş köpüğü gibi ürünler kullanmayın.

2. Maskenin üst kısmını sıkılaştırın



Doktorların sık kullandığı bir yöntem, çift taraflı bant ile maskenin üst tarafını burun üstüne iç taraftan yapıştırmaktır. Maskenin üst kısmını dış taraftan ilave bir bant ile de burun üstüne yapıştırabilirsiniz. Bu sayede maskenin üst kısmından gözlük camına ulaşan nefes miktarı ve dolayısıyla buharlanma azaltılabilir.



3. Maskenin yüzünüze iyi oturduğundan emin olun



İdeal maskenin burun kısmında biçim verilebilir bir parça (tel) olmalıdır. Bu sayede maskenin üst kısmından gözlük camına ulaşan nefes miktarı azaltılabilir. İdeal maske sıkmamalı ama fazla gevşek de olmamalıdır. Fazla gevşek maskeler, verdiğiniz nefesin gözlük camlarına daha kolay ulaşmasını sağlar.



4. Gözlüklerinizi ayarlayın



Eğer gözlüklerinizin burun kısmında plaket varsa, plaketleri gözlüğü gözünüzden uzaklaştıracak şekilde ayarlayın. Bu sayede nefesiniz yüzünüz ile gözlük camı arasında sıkışıp kalmak yerine, camlardan uzağa doğru yönlenebilir. Ancak gözlük camlarını yüzünüzden fazla uzaklaştırmak da gözlük ayarını ve dolayısıyla görüşünüzü bozabilir. O nedenle plaket ayarlarını aşırıya kaçmadan yapmalısınız.



5. Buhar önleyici ürünler kullanın



Buhar önleyici sprey ve benzer ürünler fayda sağlar. Ancak camlarınızın bozulmaması için kullandığınız ürünün gözlük camının özel olmasına dikkat edin. Araba camı için veya başka maksatla üretilmiş ürünleri kullanmayın.



6. Buhar önleyici kaplaması olan gözlük camlarını tercih edin



Gözlük camlarına buhar önleyici kaplama yapılabiliyor. Bugünlerde yeni gözlük alacaksanız, buhar önleyici kaplaması olan bir gözlük camı seçebilirsiniz. Bu camları günde bir kez kaplamayı aktive eden kendi özel gözlük silme bezi ile silmeniz yeterlidir. Bu sayede gözlük camlarınız buharlanmaz. Eski gözlük camlarınıza da bu kaplama yapılabilir ama öncesinde eski gözlük camındaki kaplamanın işleme tabii tutularak silinmesi gerekir ki bu aşamada cam zarar görebilir. O nedenle eski camın kaplamasını değiştirmek riskli olabilir. Buhar önleyici kaplamalar sadece maskenin yarattığı buhar nedeniyle değil; aşçılar ve sporcular (özellikle bisiklet, kayak ve yüzme) tarafından da tercih edilmektedir. Ayrıca bu kaplamalar, kışın soğuk ve sıcak geçişlerinde yaşanan gözlük camı buharlanma sorununu da önler.