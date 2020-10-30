Maske kullanımı üst solunum yolu enfeksiyonlarını engelliyor

Mart ayında koronavirüs salgınının çıkması sonrası yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin başında gelen maske kullanımının grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını da engellediğini aktaran Dr. Deniz Kamalak Güzel, "Her zaman bahsettiğimiz gibi maske, mesafe, hijyen çok önemli koronavirüste. Maske takmayı hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Bizi yüzde 90 üzerinde koronavirüs enfeksiyonundan koruyacaktır. Önümüzdeki dönem kış dönemi, başka solunum yolu enfeksiyonları da ortaya çıkıyor. Bunlardan korunmada da çok etkin bir yöntem olacaktır. Grip gibi diğer üst solunum yolu gibi hastalıklar maskeyi düzenli taktığımız taktirde çok daha az görebiliriz. Düzenli maske kullanmak bütün üst solunum yolu enfeksiyonlarını engellemekte yüzde 90 rolü var. Uygun maske kullanımı bizi enfeksiyondan koruyacak en önemli etkendir. Önümüz kış olduğu için maskemizi çıkarmamamız, tedbirlere uymamız gerekiyor. Sadece koronavirüsten değil her türlü üst solunum yolu enfeksiyonundan korunmamız için maske bizim için en ideal korunma yöntemi. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz. İnsanların birbirine bulaştırmasını da engelleyeceğini biliyoruz zaten. Halkımızdan da aynı şekilde duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Üst solunum yoluyla bulaşan hastalıkların ayırt edilmesi çok zor



Covid ile gribin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu, üst solunum yoluyla bulaşan hastalıkların birbirine benzediğinin altını çizen Dr. Güzel, "Üst solunum yoluyla bulaşan, damlacık ile bulaşan hastalıklar hep birbirlerine benzerler. Bunları ayırt etmemiz çok zordur. Doktorlarımıza başvurarak hastalığımızda herhangi bir komplikasyon meydana gelir ise ateşimiz düşmezse, öksürüğümüz eklenirse, yoğun bir eklem ağrılarımız olursa zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir. Yani bunları ayırt etmek pek mümkün değildir ancak diğer üst solunum yolu hastalıklar koronavirüse göre daha kolay geçirilir" şeklinde konuştu.



Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Deniz Kamalak Güzel, "Okulun açıldığı bu dönemde çocuklarımız, gençlerimizin de maske takmaya aynı hassasiyetle devam etmelerini istiyoruz. Öğretmenlerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz. Velilerimizden aynı hassasiyeti bekliyoruz. Kurallara uyarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak, maskelerini çıkarmadan, birbirleriyle iletişimlerinde sosyal mesafeye dikkat ederek öğretim yılarını geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.