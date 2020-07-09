Maske kullanımı o rahatsızlığı açığa çıkardı! Meğer…

Covid-19 ile mücadele kapsamında birçok ilde maske takma zorunluluğu devam ederken, gün boyu maske takan vatandaşlardan bazıları nefes almakta güçlük çektiğini kaydetti. Tedbir amaçlı takılan maskelerin faydasına dikkat çeken Prof. Dr. Murat Cem Miman, son aylarda burun tıkanıklığı nedeniyle hastaneye başvuranların oranında yüzde 20 artış yaşandığını belirtti. Miman, "Maske takma zorunluluğu özellikle burun tıkanıklığı yönünden sıkıntı yaşama potansiyeli olan hastalarımızı açığa çıkarttı. Sokaklarda, caddelerde genellikle maskesini aşağı doğru indiren veya indirmek zorunda kalan kişiler görüyoruz. Bu kişilerin maskelerini indirmelerinin bir sebebi var. Türk ırkında burun ucu desteği biraz zayıf. Burun ucuna dokunduğumuzda burun ucu dudağımıza doğru yaklaşıyorsa bu burun ucu düşük demektir. Türklerde bu durum oldukça yaygın. Maske takılmaya başladıktan sonra burnun uç kısmına maskenin ağırlığını gelmesi buradaki tıkanıklığı artırdı. Burun tıkanıklığı sebebiyle hastaneye başvuranların sayısında yüzde 20 artış kaydettik" dedi.



Maskeler işe yaradı



Maske kullanımının etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Miman, "Maske takmak zorunda kalmasaydık yine ileriki yıllarda burun düşüklüğüne bağlı burun tıkanıklığı gelişecekti, daha erken anlaşılmış oldu. Kişi burun tıkanıklığını yoğun bir şekilde yaşıyorsa, burun ucu desteklenmesi ve burun ucunun yükseltilmesiyle ilgili bir cerrahi müdahalede bulunulabilir. Maskeler burun tıkanıklığının erkenden açığa çıkartılması noktasında işe yaradı. Öte yandan maskeyi de doğru kullanmamız gerekiyor. Maskeyi sadece ağzımızı kapatacak şekilde kullanmak, çene altına indirmek gibi kullanımlar yeterli koruyuculuk sağlamaz" şeklinde konuştu.