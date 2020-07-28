Masal isminin anlamı nedir? Masal ne demek?

Rengi pembe olarak bilinen masal ismi, kız çocukları için son dönemlerdeki en güzel seçeneklerden biridir. Özellikle tek seferde ve kolayca okunmasının yanı sıra, anlamı üzerinden çok beğeni toplayan adlar arasında yer alıyor. Eğer yeni doğmuş minik yavrunuz için güzel bir isim arıyorsanız lisede bulunması gereken en hoş isimlerden biridir.

Masal İsminin Anlamı

Genel olarak halkın yarattığı, hayale dayanmış olan, daha çok sözlü şekilde yaşayan; insan ve hayvanların yanı sıra cin, peri ve benzeri gibi doğaüstü olayların anlatıldığı hikayeler masal olarak bilinmektedir. Bazılarının gerçek olduğu bazılarının ise gerçek olmadığı düşünülen masallar, özellikle çocukları anlatılarak onların Hayal güçleri genişletilir.

Masal aynı zamanda Arapça kökenli bir isimdir. Ancak çok uzun yıllardan bu yana günümüze gelmiş şekilde kız çocukları için yoğun olarak kullanılır. Türkçeye yerleşmiş olarak değerlendirilen bu güzel isim, pek çok ebeveyn tarafından son zamanlarda oldukça fazla beğeni görüyor ve tercih ediliyor. Bu sebepten dolayı siz de bu güzel ismi kız çocuğunuza verebilir ve onun çok özel bir anlama sahip ismi olmasına olanak tanıyabilirsiniz.