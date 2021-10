Marka İsimleri - Özgün, Yaratıcı, Farklı Ve Etkileyici Marka İsim Önerileri İle Anlamları

Günümüzde marka isimleri sadece Türkçe değil İngilizce de olabiliyor. İngilizce isim seçerken de birçok alternatif bir arada değerlendirilmeli ve içlerinden en kolay okunanı, en akılda kalıcı olanı seçilmelidir.

Özgün, Yaratıcı, Farklı ve Etkileyici Marka İsim Önerileri ile Anlamları

Türkçe Marka İsim Önerileri

1- Enfes:

Dilimize Farsçadan geçmiş enfes, en nefis anlamına gelir. Bu kelime, çikolata ya da tatlı markası olarak düşünülebilir.

2- ETEMM:

İlk bakışta birkaç kelimenin kısaltması gibi görünen Etemm sözcüğü, eksiksiz, kusursuz, tam ve mükemmel anlamına gelir. Etemm kelimesi, Özellikle şirketleri için iddialı bir isim düşünenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

3- Tat-Bi:

Çikolata ve şekerleme markası olarak düşünülebilecek Tat-Bi, hem fonetik hem de akılda kalıcı olduğu için tercih edilebilir.

4- Yazı İşleri:

Günümüzde en yaratıcı marka isimleri genelde reklam şirketleri tarafından kullanılıyor. Eğer bir reklam şirketi açacaksanız ''Yazı İşleri'' değerlendirebileceğiniz alternatifler arasında yer alıyor.

5- Vizör:

Vizör, medya sektöründe yer alan şirketler için kısa, sade ve vurucu bir marka ismi olabilir.

İngilizce Marka İsim Önerileri

1- The Best Choice - En İyi Tercih

2- Bright Display - Parlak Görüntü

3- The Catchy İmage - İlgi Çekici İmaj

4- New Style - Yeni Tarz

5- Legend Brand - Efsane Marka

6- Look at Me - Bana Bak / Beni Gör

7- Pandora's Box - Pandora'nın Kutusu

8- The Biggest İmpact - En Büyük Etki

9- Red Line - Kırmızı Çizgi

10- Alice's Rabbit - Alice'in Tavşanı

11- Wonderland - Harikalar Diyarı

12- The Master - Usta / Efendi

13- Legend of Legens - Efsanelerin Efsanesi / En Efsane

14- The Best - En İyisi

İngilizce ve Türkçe Kelimelerin Birlikte Kullanıldığı Marka İsim Önerileri

Son yıllarda iki kelimeden oluşan markalarda Türkçe ve İngilizce sözcükler birlikte kullanılıyor. Siz de İngilizce ve Türkçe kelimeleri bir arada kullanarak akılda kalıcı bir marka ismi seçebilirsiniz.

1- Way of İstanbul - İstanbul Yolu

2- İzmir Green - İzmir Yeşili

3- Fast İletişim - Hızlı İletişim anlamına gelen bu sözcük medya ve reklam sektöründe hizmet verecek şirketler tarafından tercih edilebilir.

4- Sky Medya - Seçilen markaların anlamı ve görselliği kadar telaffuzu da son derece önemlidir. Sky Medya kelimesindeki harfler birbirleriyle uyumlu olduğu için söylemesi son derece kolaydır. Söylenmesi kolay olan kelimeler ise akılda kalıcıdır. Akılda kalıcılık ise marka bilinebilirliğini arttırır.

5- Rek - Effect: Rek, reklam kelimesinin kısaltmasıdır. Effect ise etki anlamına gelir. Türkçe bir kelimenin kısaltması ile İngilizce bir sözcükten oluşan bu isim de, ilgi çekici marka seçenekleri arasında yer alıyor.

6- Amazing Türkiye - Hangi sektörde olursanız olun seçebileceğiniz marka isimlerinden biri de Amazing Türkiye. Amazing, hem şaşırtıcı ve ilgi çekici hem de harika anlamına gelir. Kelimenin kendisi gibi bu isim de ilgi çekebilir ve markanızın kısa sürede tanınmasında önemli bir rol oynayabilir.