Manga - Cevapsız Sorular akor ve gitar ritimleri

C#m

Birden Ay Işığını Kesti



Birde Sen Çok Değiştin

A

Yaşananlar Hiç Yaşanmamış Gibi



Söylenenler Hiç Söylenmemiş Gibi



C#m

Birde Sen Karşıma Geçtin



Başka Biri Var Biri Var Dedin

A

İnanamadım Bittiğine İnanamadım Gittiğineeee

Nakarat

F#m A

Ne Sen Baktın

C#m

Ardına Ne Ben

B A

Hep Ayrı Yollarda Yürüdük

B F#m

Sustu Bu Gece Karardı Yine Ay

G# A

Kaldı Geriye Cevapsız Sorular

B F#m

Uyandığın Da Onu İlk Kim Görecek

G# C#m

Bıraktığın Düşü Kim Büyütecek



C#m

Her sabah kaybolup giden

A

Bir rüya gibi oldun artık gecelerimi bekleyen;



Gündüzlerimi zehir eden..