Bebekler çok hareketlidir ve bir saniye gözden kaçırmamak gerekir. Arabada, evde, markette her yerde başına tehlikeler gelebilir. Bunları önlemek için de ebeveynler çok dikkatli olmalıdır. Yemek yedirmek için kullanılan mama sandalyesinde de güvenliği elden bırakmamak gerekir. Peki mama sandalyesinde güvenlik nasıl sağlanır?

- Yüksek olan mama sandalyesinin kolayca devrilmeyeceğinden emin olun.

- Katlanır bir sandalyeye sahipseniz, her açtığınızda kilitli olduğundan emin olun.

- Çocuğunuz sandalyeye her oturduğunda, güvenlik kayışlarını kullanın. Bu, çocuğunuzun kaymasını önleyerek ciddi yaralanmalardan kurtarabilir.

- Mama sandalyesini tezgah veya masanın yanına koymayın. Çocuğunuz bu alanlardan destek alarak sandalyeyi yan yatırabilir.

- Küçük bir çocuğu asla yüksek sandalyede yalnız bırakmayın ve daha büyük çocukların tırmanmasına veya üzerinde oynamasına izin vermeyin çünkü bu da onu devirebilir.

- Seviyeli sandalyeler tercih edebilirsiniz. Aşağı yukarı hareket edebildiğinden her ortama uygun konumlandırmanız mümkün olabilir.

- Mama sandalyesi almadan önce mağazaya bebeğinizle birlikte gidin ve mutlaka deneyin. Çünkü bebeğin kilosuna, yaşına göre mama sandalyeleri de farklılık gösterebilir. Çocuklar içinde kendini rahat hissetmediği bir sandalyede oturmak istemeyecek.

- Mama sandalyenizde tekerlek yoksa, yerini değiştirmek için itmeyin. Çünkü itmek, devrilmelere sebep olabilir.

- Mama sandalyenizin temizliğine önem verin. Her yemekten sonra mutlaka iyice temizleyin.