Makyaj Malzemeleri Ve İsimleri Nelerdir? En Çok Kullanılan Makyaj Malzemelerinin Kullanım Sırası

Başarılı bir makyaj için kullanılan malzemelerin bilinmesi ve makyaj malzemelerinin uygun bir biçimde ve belli bir sıraya göre uygulanması gerekir.

Makyaj Malzemeleri ve İsimleri Nelerdir?

Dünyada milyonlarca kadının vazgeçemediği makyaj malzemeleri çok büyük cirolar yapan bir kozmetik ve güzellik sektörünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Makyaj malzemeleri geniş bir yelpazede yer alsa da bunları ana hatları ile şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

Fondöten: Fondoten, Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir sözcüktür. Kozmetik alanında "fondöten" denildiğinde akla makyaja başlarken kullanılması gereken temel makyaj malzemesi akla gelmelidir.

Kapatıcı: Kapatıcıların daha özel bir görevi vardır. Örneğin; göz altındaki koyu halkalar kapatıcı ile kapatılarak makyaj için homojen ve pürüzsüz bir cilt elde edilir.

Aydınlatıcı: Yüzde makyaj uygulanırken kontör ve ışık oyunları ile ciddi biçimde yüz hatlarının bazı gölgelerinin ön plana çıkarılması mümkün olabilmektedir. Aydınlatıcı doğru kullanıldığında son derece başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür.

Maskara Veya Rimel: Yüzde en dikkat çekici nokta gözlerdir. İşte göz makyajı uygulamasında kullanılan önemli bir makyaj ürünü de rimel yani maskaradır.

Bronzer: Bu makyaj malzemesi yüze hafif bir renk ve sıcaklık vermek için kullanılır.

Allık: Makyajın çarpıcı olmasını sağlayan doğru uygulanmış allıktır. Çünkü allık yanaklara renk vermek için kullanır bu sebeple dozunda ve yerinde kullanılmalıdır.

Ruj: Makyajın elbette olmazsa olmazı rujdur. Cilde, makyaja, kıyafete ve konsepte uygun bir ruj seçilerek uygulandığında makyaj da tamamlanmış olmaktadır.

En Çok Kullanılan Makyaj Malzemelerinin Kullanım Sırası

Abartıdan uzak, şık ve başarılı bir makyaj için bazı temel kuralların bilinmesi gerekmektedir. Makyaj tekniklerini bilmek, yüz rengini ve cildin yapısını bilmek, cilde ve kıyafete uygun renkleri belirleyip seçmek şarttır. Bundan sonraki aşama ise doğru bir sıralama ile makyaj yapmaya geçmektir. En çok kullanılan makyaj malzemeleri ile sırasıyla makyaj nasıl yapılır:

Kalıcı ve başarılı bir makyaj için öncelikle cildin derinlemesine temizlenmiş olması zorunludur. Cildi tahriş etmeden uygun sabun veya köpük ile temizlemek gerekir. Tonik bir parça pamuk ile nazikçe cilde uygulanır. Bu şekilde en son kir ve kalıntıda yüzden çıkarılmış olur.

Bu aşamada uygun bir nemlendirici ile cildi nemlendirmek şarttır. Makyaj yaparken boyun ve dekolte unutulmamalıdır. Temizleme ve arındırma işlemi bu bölgelere de tatbik edilmelidir.

Nemlendirici cilt tarafından emildikten sonra yani yaklaşık 30 dakika sonra esas makyaj işlemine başlanabilir. Bunun için cilde uygun bir tondaki fondöten cilde nazik dokunuşlarla uygulanır.

Eğer cildin bazı bölgelerinde renk farklılıkları varsa kapatıcı ile bu bölgeler kapatılır.

Göz makyajında abartıya kaçılmadan far sürülebileceği gibi sadece eyelıner ya da maskara uygulanabilir.

Eğer gece makyajı yapılıyorsa allık ve bronzer düşünülebilir. Fakat yaz aylarında ve günlük bir makyajda bunları uygulamamak daha doğru olacaktır.

Seçilen renkteki ruj uygulanarak makyaj tamamlanır.